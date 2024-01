Muchas veces ha ocurrido que al poner una lavadora, se nos olvida sacar la ropa del tambor, dejándola más tiempo del previsto y provocando que, al sacarla, la ropa siga húmeda. Este no sería el único problema si al, colgarla para secar, su olor no fuese nauseabundo.

Y es que cuando la ropa coge humedad después de lavarla, es muy difícil, posteriormente quitarle el mal olor. Por culpa de esto, muchas veces la ropa tiene que volver a meterse a la lavadora. El remedio más sencillo para evitar esto sería poner un temporizador o una alarma que avise al final de cada lavado.

De esta forma, te acordarás de sacar la ropa a tiempo y que no acabe con mal olor, pero muchas veces o no hay nadie en casa o se vuelve a olvidar. Cuando ocurre esto, la única solución es volver a lavar la ropa, pero, en ocasiones, volver a hacerlo con el mismo detergente y función no evita que se vaya el mal olor. Existen otras soluciones.

No mucha gente sabe que hay trucos con los que dejar la ropa con olor a limpio. La manera más conocida, es un gracias a un remedio casero que se hace mezclando diferentes productos que tenemos por casa. Se necesitará bicarbonato, vinagre de manzana y zumo de limón.

En primer lugar, hay que volver a meter a la ropa dentro de la lavadora. Luego, se añade en el cajetín el bicarbonato, una taza de vinagre y el zumo de tres limones. En este caso no hay que utilizar jabón de limpieza. Por último, tan solo hay que volver a poner el ciclo habitual y dejar que se complete. Cuando finalice, solo habría que tender las prendas.

De esta forma, desaparecen los malos olores de la ropa, generados por la humedad que se acumula al dejar las prendas dentro del tambor después de lavarlos.