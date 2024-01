No te preocupes, es totalmente normal que de vez en cuando la ropa no te quede como antes. Los cambios hormonales o las situaciones de vida son solo algunos factores que pueden provocar que bajemos o subamos de peso de repente y todas las prendas que llenaban nuestro armario ya no nos queden como antes.

Ante estas circunstancias tan habituales, existen soluciones para hacer un apaño y salir del paso sin tener que echar a perder toda nuestra ropa. Aquí te dejamos un truco casero muy sencillo que te ayudará a ganar unos centímetros de cintura con solo un pequeño corte que no tendrá más complicación. El corte perfecto Debes tener en cuenta que este consejo será sobre todo efectivo en los pantalones tipo jeans que tengan cremallera. En primer lugar, dale la vuelta al pantalón y fíjate en la zona de la cremallera. Como verás, su apertura llega hasta donde termine esta cremallera; de hecho, una pequeña parte queda tapada aún por una costura. Pues lo único que debes hacer es echar mano de una tijera e ir separando las costuras cosidas por encima. Así le estarás dando a tu pantalón un poco más de espacio y por lo tanto la cintura se dará más de sí a la hora de ponértelo. Ten en cuenta que este truco te ayudará a que no te apriete en la zona de la cintura e incluso del abdomen si no son pantalones de tiro alto. Si quieres saber más consejos relacionados con esta cuestión, échale un vistazo a nuestra sección de Decoración. Si, en el caso contrario, pierdes peso y se te caen los pantalones, los trucos son múltiples. Si no eres partidario de usar un cinturón, puedes encontrar otras alternativas, como los cordones de las zapatillas, que se han hecho tendencia durante los últimos tiempos. Hay también una alternativa más casera destinada a los casos más evidentes. Consiste en sujetarte la cintura con un imperdible en lugar de usar el botón e incluso desplazar el botón y soserlo en otra abertura para estrecharlo. También es una imagen muy habitual el llevarnos un chasco después de ir de compras y descubrir que son, por ejemplo, demasiado largas. En este caso, también puedes echar mano del imperdible: haz un dobladillo en cada pata -que además le de un toque estiloso al pantalón- y sujétalo con él de tal forma que no se vea fácilmente. La solución en estos casos es tan sencilla como medir, cortar y coser; si no quieres jugártela tú, lleválo a una modista que lo adapte a la perfección a tu talla.