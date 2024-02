Las gafas o lentillas son imprescindibles para casi 25 millones de personas en España. Esto supone más de la mitad de la población. Y, aunque los motivos de la graduación de la vista sean tan variados y personales como individuos haya, existe un problema que es, sin duda, compartido por todos: los cristales sucios. El uso frecuente de los anteojos supone tener que enfrentarse a diario con la suciedad que se acumula en los cristales, que no es poca.

Desde polvo, hasta grasa o cualquier otro tipo de residuo, como las huellas dactilares, se quedan fácilmente pegados en la gafas. Y esto no solo es tremendamente molesto, frustrante o antiestético, también puede resultar perjudicial para nuestra propia salud ya que interfiere en la nitidez de la visión. No es de extrañar, por tanto, que hayamos ido adoptando hábitos como los de limpiar los cristales con cualquier trapo o papel que tengamos a mano.

No obstante, hay que saber que no todo vale a la hora de la limpieza de las gafas. Y aunque la costumbre o la rutina nos haga olvidar muchas veces la delicadeza de los cristales, usar el borde de una camiseta, una servilleta o un pañuelo de papel puede empeorar más la situación. Estas malas prácticas no es que no dejen limpias las gafas, es que encima pueden estropearlas. Aquí te dejamos algunos consejos para la limpieza de los cristales de tus gafas.

A pesar de los productos que suelen salir al mercado asegurando dejar los cristales relucientes, no hay nada más eficaz que el agua y el jabón. No hace falta complicarse la vida. A veces lo sencillo es lo mejor. Tan solo tendrás que asegúrate de que tus manos estén bien limpias antes de empezar. El segundo paso será colocar tus gafas bajo el grifo asegurándote de que el flujo de agua sea suave y tibio, ya que el agua caliente puede dañar el recubrimiento de las lentes. Una vez tus anteojos estén mojados, deberás aplicar en ambas caras de los cristales un poco de jabón neutro. No es necesario que emplees una gran cantidad, con una gota es más que suficiente. Deberás echarlo en la yema del dedo y frotar suavemente con movimientos circulares. Lo siguiente será enjuagar y aclarar de nuevo las gafas con un chorro de agua suave y tibia hasta que haya desaparecido todo el jabón. Finalmente, es el momento del secado que deberás realizar siempre con un paño de microfibra que esté limpio, sino todo el procedimiento habrá sido en vano. Casi nadie lo tiene en cuenta y, sin embargo, es tan importante como el propio cristal.

Ten en cuenta que estos paños, al igual que los cristales, se ensucian con bastante regularidad y son delicados, por lo que también deben limpiarse con frecuencia cumpliendo unas pautas muy similares. Lo más importante es que se laven a mano y solo con jabón y agua. Coloca, por tanto, un par de gotas de jabón en la palma de tu mano para generar espuma y esparcirla con suavidad por todo el paño usando tus dedos. Después, enjuaga el jabón en el lavabo sin escurrir ni apretar y, finalmente, deja secar el paño sobre una superficie plana sin aplicar ningún tipo de calor.