Que descansar es fundamental es algo que todos sabemos. Y lo es, no ya solo por el tiempo que pasamos durmiendo, que se estima que es un tercio de nuestra vida, sino porque dormir es una necesidad biológica tan indispensable como lo es el respirar o el alimentarnos. Durante el sueño, el organismo realiza funciones vitales básicas que nos permiten recargarnos para poder estar a pleno rendimiento física y psicológicamente al día siguiente. Sin embargo, para que esto sea así el sueño tiene que ser de calidad. Debe ser reparador. Por más descansado que te notes, haber dormido ocho horas no es suficiente y no vale de nada si te levantas con dolor de espalda o de cuello. Más bien todo lo contrario, ya que a la larga, puede derivar en otros problemas subyacentes de salud. Saber escoger unos correctos elementos para el descanso es, por lo tanto, básico. Y entre todos, elegir una buena almohada marca la diferencia.

En Ikea son conscientes de ello. Además de por sus conocidos y variados muebles de fácil montaje y sus precios más que económicos, la multinacional sueca dispone en su catálogo de una larga lista de elementos y accesorios para hacer de una casa un hogar en el que sentirse completamente cómodo y a gusto. Cualidades que combinan también con la innovación y habilidad para adaptarse a las demandas de los clientes que, en este caso, han dado como resultado la salida al mercado de la almohada NORDSTÅLÖRT. Se trata de una almohada ergonómica de 12 centímetros de alto, por 50 de ancho y 35 de largo, con la que podrás decir adiós a esas frustrantes noches de insomnio y, sobre todo, a esos insoportables y perjudiciales dolores de espalda al despertar. Especialmente diseñada y pensada para aquellas personas que duermen de lado o boca arriba, la clave de su comodidad reside en la espuma viscoelástica que la forma pues, permite que el cuello, los hombros y la cabeza se amolden a la perfección aliviando todas esas tensiones propias de las malas posturas. Además, para que el descanso sea aún más reparador y reconfortante, a la espuma viscoelástica se le suma “una funda suave que permite la circulación de aire y elimina la humedad”, según explican desde la empresa sueca. Esta funda que, además es extraíble y de muy fácil mantenimiento, se puede quitar en cualquier momento y lavar a máquina sin ningún tipo de problema. Lo mejor de todo es que puedes adquirirla por tan solo 19,99€ tanto en la tienda física que se encuentra en Parque Principado abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche, como a través de la página web con un pedido online que puedes recoger en un punto determinado o solicitar que te llegue a casa.