En el amplio y variado catálogo de Ikea se pueden encontrar muchos muebles que han conquistado a los consumidores. De hecho, hay un sofá cama que ha recibido más de 800 críticas positivas.

Ikea da en el clavo con sus muebles

Ikea sigue conquistando con su sofá de tres plazas con chaise longue y convertible. Es el producto perfecto si estás pensando en cambiar el tuyo. El sofá de 3 plazas con chaise longue FRIHETEN de la firma sueca es perfecto para disfrutar de un modelo con un aire puramente clásico. Es un sofá con una esencia realmente increíble que lo tiene todo para ofrecer. Y con razón, aportará una nueva personalidad y un estilo sublime a todo tipo de interiores. El sofá cama con chaise longue de Ikea es perfecto para conseguir comodidad y estilo.

Cuenta con una cama, una chaise longue y hasta tres plazas. Además, es ideal para una familia numerosa o para recibir a los amigos. Después de una buena noche de sueño, el dormitorio puede transformarse fácilmente en una sala de estar. Este sofá se convierte rápida y fácilmente en una cama grande. Solo basta con extraer la estructura y quitar los cojines del respaldo. Un sofá, una chaise longue y una cama doble todo en uno, este es el mueble de Ikea que te va a encantar.

Clientes convencidos por este sofá

Se trata de un mueble que además cuenta con un espacio de almacenaje bajo la chaise longue, para albergar absolutamente todo lo que necesites. De hecho, este sofá ha recibido increíbles valoraciones en la web de la empresa sueca.

Los clientes han valorado el producto con 4,4 estrellas sobre 5, basándose en 895 opiniones. Los consumidores dejaron sus opiniones sobre este producto para informar a posibles futuros compradores del sofá. "Muy fácil de montar. Lo hice yo mismo. Sin embargo, los cojines siguen planos incluso después de 10 días", "Lástima que no tenga fundas extraíbles - muy fácil de montar".

"Muy buena relación calidad-precio, satisface nuestras necesidades, fácil de montar, satisfecho con el producto. A ver con el tiempo", "Sofá cama muy útil. Cómodo y fácil de usar. Muy recomendable".

"Muy cómodo tanto como sofá, con sus grandes cojines, como cama. La chaise longue (que se puede colocar a la izquierda o a la derecha, según se prefiera) tiene un gran compartimento para guardar edredones, almohadas, sábanas y fundas de colchón".

Su precio enamora

Ikea también ha especificado lo siguiente sobre sus muebles: "Un sofá, una chaise longue y una cama para dos personas. Espacio de almacenamiento bajo la chaise longue. La tapa puede dejarse abierta, lo que facilita llevar cosas".

Y añade: "La chaise longue puede colocarse a la izquierda o a la derecha del sofá, para que puedas moverla a tu gusto". Garantía de 10 años (incluidos 2 años de garantía legal)". Pero eso no es todo.

La marca también ha dado consejos para cuidar el sofá. Para la estructura, hay que aspirarlo y limpiarlo con un paño húmedo. Por otro lado, ten cuidado con la funda del cojín.

Ikea recomienda no usar cloro, no lavar y no secar en secadora. No planchar ni limpiar en seco. Este producto está disponible por 599 euros, se puede adquirir en la web de la marca o en tiendas físicas.