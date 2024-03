Pecas en la cara con brócoli: la tendencia natural para maquillarse que está revolucionando las redes sociales

Quien tenga acceso a las redes sociales pensará que ya ha visto todo lo que se puede ver en esta vida. Sin embargo, siempre llega algún nuevo invento que viene a sorprenderte de las maneras más extrañas que hubieras podido imaginar. Ya sea de limpieza, cosmética, orden o cualquier actividad que se lleve a cabo de manera rutinaria.

Cada quien tiene su método, aunque las redes son un buen ritual de iniciación para los que estén más perdidos. Estos vídeos que prometen descubrir secretos misteriosos que revolucionen nuestra vida regalándonos tiempo y dinero están por todos los rincones de Internet y cada uno supera al anterior.

Los clásicos 'get ready with me' son ahora tendencia en redes. Cuesta deslizar la pantalla hacia abajo durante una tanda de vídeos sin encontrar uno de estos vídeos donde cualquier usuario cuenta una anécdota picante, sus planes para el día o cualquier cosa que se le pase por la cabeza. No obstante, lo que seguro que no imaginabas ver es a una persona recomendando ponerse pecas con un brócoli en la cara.

¿Cómo funciona?

Estas marquitas de color castaño en la piel ahora son tendencia en el maquillaje y, por supuesto, no se pueden quedar fuera en muchos de los rituales. Tengas o no tengas de manera natural, da igual, puedes hacerte las tuyas con un poco de precisión, o en su defecto, un truco tan aleatorio como este.

Este truco promete, al menos, dejar boquiabierta a más de una persona. Lo único que debes hacer para ponerlo en práctica es coger un brócoli y maquillarlo. Al ser de un color marrón, lo más conveniente es que utilices un contorno que se acerque lo máximo posible al tono. Dale con una brocha sobre el brócoli y la forma de la cabeza lo hará todo.

Podrás conseguir un look completamente natural y utilizar el brócoli como una brocha que deberás apoyar durante unos segundos en la piel y luego retirar.