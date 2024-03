Poner una hoja de laurel debajo de la nevera, la tendencia que copia más gente (y con razón)

En pleno invierno, es realmente difícil renunciar a tener un hogar cálido, sobre todo durante las vacaciones de Navidad. En esta época del año, además de pasar frío, solemos estar en casa, quizá en compañía de amigos y familiares disfrutando de un rico menú.

Para que las estancias sean aún más acogedoras, no basta con tener una decoración elegante, sino también un calor agradable que no haga sufrir las heladas del exterior. Los calefactores deben utilizarse de forma adecuada, para no dispersar el calor y arriesgarse a pagar facturas abultadas a final de mes. De hecho, es un mes económicamente exigente, contando el gasto en regalos, por lo que intentar ahorrar dinero no sería tan mala idea.

Hojas de laurel encima del radiador

Otra compra bastante frecuente que se hace en invierno se refiere a los ambientadores, de diversos tamaños y costes. Un gasto que puede ser una necesidad, ya que mantenemos las ventanas cerradas y cocinamos diversos platos que pueden hacer que las paredes y las telas apesten. Un pequeño truco probablemente también utilizaban nuestras abuelas, tiene que ver con las hojas de laurel. Para no gastar cantidades desorbitadas de dinero en difusores de fragancias, mucha gente coloca hojas frescas de laurel justo encima del radiador. Con el calor, las hojas desprenden un aroma increíble, agradable y delicado, y la casa olerá como nunca. Pero también puede ser útil secar la planta en poco tiempo y reutilizarla para preparar infusiones o como aromatizante de platos. El laurel ayudaría a purificar y hacer que el aire de la casa sea ligero y fresco, sin recurrir a otros productos, ya que el aceite esencial se utiliza para la bronquitis y la gripe. Es aún más asombroso porque mucha gente pone hojas de laurel debajo de la cama, el sofá u otros muebles de casa. El motivo es sin duda beneficioso, a saber, alejar cucarachas, hormigas, polillas y ratones, un auténtico repelente natural. Pero hay otro posible beneficio en términos de buen humor, al parecer esta planta aromática puede favorecer la relajación y contrarrestar el estrés.

Propiedades y beneficios

El laurel es una antigua hierba aromática utilizada con diversos fines. Una cucharadita de hojas secas, añadida a las comidas o infusiones, aporta muy pocas calorías y contiene vitaminas A, C, B6, calcio, potasio, fósforo y magnesio. Tiene propiedades astringentes y diuréticas y contrarresta los síntomas de flatulencia, artritis, dolores musculares y cólicos. Es antioxidante y favorece un metabolismo sano. Por estas razones, sería útil cultivar una planta en el alféizar de la ventana de casa para tenerla siempre disponible. Pongámosla delante de una ventana expuesta al sol, cultivándola en un suelo drenante enriquecido con grava o crocks. No exageremos con la cantidad de agua y utilicemos un abono para plantas perennes una vez al mes aproximadamente para mantenerla próspera.