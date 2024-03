Ikea se prepara para la temporada de calor con un producto estrella: el estor inteligente.

En España es habitual encontrar casas con persianas, una costumbre que no se comparte en el resto de Europa debido a la falta de luz de muchos países. Sin embargo, todavía sigue habiendo viviendas en el que las persianas todavía no han entrado en juego. En los edificios más antiguos o casas con grandes ventanales, las persianas han cedido su hueco a otro tipo de utensilios para tapar los rayos del sol.

Las contraventanas eran, hasta no hace mucho tiempo, la opción favorita antes de que las persianas invadiesen todo. No obstante, hay una tercera opción que compite también con las cortinas y son los estores. En ocasiones, no se quiere frenar por completo los rayos de sol, ni dejar que entren sin ningún filtro. Los estores, como algunas persianas, consiguen un equilibrio para que entre la luz, pero que no sea excesivo.

Las estancias se logran mantener iluminadas de forma natural, pero sin que el sol sea un incordio al entrar de forma directa. Con la primavera, los primeros rayos empiezan a aparecer y es momento de cambiar la ropa del armario y darle un aspecto más veraniego al hogar. Ikea tiene la solución para lo segundo, con un producto que se convertirá en indispensable gracias a su sencillez y modernidad.

El estor automático de Ikea

Ikea ha revolucionado el mercado de cara a la temporada de primavera-verano con el estor inteligente TREDANSEN. Ikea describe este producto como: "El estor celular TREDANSEN impide que entre la luz y aísla de las corrientes de aire y del calor del sol. Úsalo con el mando a distancia o con el hub DIRIGERA y la aplicación IKEA Home smart si quieres disponer de más opciones de control".

Una de sus principales novedades es que es automático, es decir, que se puede programar para que vaya subiendo o bajando dependiendo de la hora del día. Se puede configurar las posiciones para no tener que estar preocupado por subirlo o bajarlo de forma natural. Entre sus características, se detalla que "no lleva cuerdas para la seguridad de los niños", filtra la luz y reduce los reflejos en el TV y la pantalla del ordenador y además viene asociado al mando a distancia y al repetidor.

Su instalación es muy sencilla y su configuración rápida y sin obras. En la web de Ikea también se especifica que, "para que las funciones inalámbricas del estor se activen, el repetidor (incluido en el paquete) debe estar enchufado en una toma situada alrededor de 10 metros del estor". Además, lo hay en dos tamaños distintos. Uno de 100x195 centímetros con un precio de 119 € y otro con un tamaño superior de 140x195 centímetros que se vende por 139 €.