Gomas elásticas en las perchas: el truco para que tus prendas no se vuelvan a caer

Las perchas para colgar la ropa, ese elmento disponible en cualquier hogar y que tanto damos por hecho. Sin embargo, sus utilidades van desde lo más sencillo hasta el apaño más útil posible para resolver los problemas de espacio.

Eso sí, esto no quiere decir que estos elementos siempre vayan a funcionar en nuestro favor. El mundo de las perchas, aunque parezca básico, está lleno de detalles que podría convertir un modelo en mejor para tus necesidades con recpecto al resto. Por ejemplo, hay un sector de los usuarios de Internet dedicados al contenido de decoración que habla de las perchas de terciopelo como la mejor opción, sobre todo por la facilidad a la hora de guardar las prendas sin que se caigan gracias a su textura. Esta clase de útiles, además, ayudarán a reducir el espacio, ya que son bastante finas en comparación con el resto.

Usa gomas elásticas

No obstante, si ya cuentas con tu juego de perchas en el armario y no quieres hacer un gasto innecesario tirándolos a la basura, aquí te dejamos un truco sensacional para atajarlo. Lo único que necesitas es echar mano de unas gomas elásticas que deberás colocar en cada rama de la percha. Dale vueltas a la goma las veces que sean necesarias para que queden bien fijadas y de tal manera que las prendas no las tiren a la hora de colocarlas. De esta manera, estarás creando un tope casero que, gracias a su material, hace una labor muy similar a la que hace el terciopelo en las perchas de esta clase.

Colgar ropa interior

Recuerda que en nuestra sección de Decoración encontrarás multitud de trucos de orden y limpieza para sacarle todo el partido posible a los útiles caseros. Ten en cuenta que, en el caso de las perchas, puedes aprovechar incluso para conseguir ganar terreno a la hora de tender la ropa.

Utiliza la percha, combinada con unas pinzas, para colgar la ropa interior o los calcetines, de tal forma que en un espacio para una sola prenda estarás colgando todas las posibles.