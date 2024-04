Adiós a colgar las toallas: la silla de madera 3 en 1 de Ikea que organiza todo el baño

Ikea se ha consolidado desde hace años como una de las tiendas de referencia para aquellas personas que buscan realizar algún cambio en su hogar, del tipo que sea. Y es que da igual la estancia que se quiera rediseñar, tampoco importa la falta de metros cuadrados que pueda tener o los retos estructurales o arquitectónicos que albergue. Dentro de su amplia y variada oferta, la multinacional escandinava cuenta con artículos, muebles y accesorios de toda clase y para todos los gustos y necesidades. Ofrece soluciones originales y prácticas para problemas cotidianos a precios imbatibles. En los últimos tiempos, por ejemplo, se han convertido en expertos en fabricar muebles funcionales para viviendas de tamaños reducidos o con poco espacio de almacenamiento.

Un claro ejemplo de ese saber hacer, de esa capacidad de adaptación y funcionalidad que posee el gigante sueco, es la silla con toallero de bambú de la serie de baño RÅGRUND que ofrece a sus clientes por tan solo 49,99€. Gracias a su original diseño, cumple hasta tres funciones a la vez. Es un 3 en 1. Su respaldo dispone de 3 barras horizontales a modo de toallero o de colgador; su balda principal hace las veces de silla en la que apoyarse o sentarse para vestirse o desvestirse y calzarse o descalzarse antes o después de la ducha; mientras que el estante situado debajo del asiento es idóneo como balda de almacenaje.

Esto, aunar en una única y misma pieza mobiliaria una silla, un toallero y una estantería, permite ahorrar un espacio más que considerable haya donde se coloque. Y es que a pesar de no ser tampoco demasiado voluminoso (39 cm de ancho, 44 cm de fondo y 140 cm de altura), este toallero está muy bien aprovechado.

Para baño o cualquier otra estancia

Porque si bien es cierto que se trata de un mueble específicamente diseñado para baño -de ahí que esté compuesto de un material tan resistente a la humedad, al vapor y a las salpicaduras como es el bambú-, puede encajarse y usarse fácilmente en cualquier otra estancia de la casa. Su versatilidad y su diseño así lo permiten. El toque minimalista y natural que le aporta el bambú así como las propias líneas rectas de la estructura combinan sin dificultad con el estilo decorativo de cualquier habitación.

Así, hay quienes han encontrado una forma distinta, pero igual de eficaz y práctica, de utilizar este mueble. “La verdad es que no lo estoy usando como toallero, sino como galán para la habitación. Me sirve para dejar la ropa por la noche. Me parece muy práctico al tener los tres listones, y es un apoyo tener una silla en la habitación para sentarse a poner los zapatos”, señala un cliente en los comentarios. “En el espacio de una silla normal de salón tienes un toallero y un zapatero. En mi casa lo usamos de galán de noche, queda todo dispuesto para vestirse al día siguiente. El montaje fue relativamente sencillo”, apunta otro.