Adiós a limpiar el horno: las láminas que triunfan en Amazon y absorberán toda la suciedad

Las rutinas de impieza de la casa deben tener en cuenta todos los espacios, hasta los má recónditos sobre los que la mayoría de veces no reparamos. No obstante, no siempre es necesaria una limpieza a fondo que tenga en cuenta los espacios más sucios, como los electrodomésticos para cocinar. Eso sí cualquier truco para planificar una limpieza y actuar a fondo sobre las zonas es bien recibido, sobre todo si nos ahorra tiempo y trabajo.

Aquí te dejamos un truco infalible para que te olvides de tener que limpiarlo en un tiempo y que podrás encontrar en Amazon. Y es que el horno es un electrodoméstico por el que pasan infinidad de recetas sabrosas que desprenden grasa o restos. Desde una pizza de supermercado hasta unas costillas con su salsa, tenemos tanta capacidad para cocinar como imaginación le echemos a la cocina.

No obstante, la suciedad de estos platos va haciéndose notar poco a poco. Aunque el horno no sea una superficie que debamos limpiar semanalmente, es importante reservarle un sitio en unas rutinas para al menos echarle un vistazo a su estado. Ten en cuenta que, si lo dejamos pasar demasiado, los materiales pueden terminar deteriorándose y dificultar mucho más la tarea.

¿De qué se trata esta solución que Amazon pone a nuestro alcance? Pues de una hoja de revestimiento que actúan como protectores. Aunque haya varias opciones, todas ellas cumplen con la misma función: deben colocarse en el fondo del horno para que todos los restos de los alimentos o las gotas de grasa y salsa caigan sobre él. Después de cocinar, tan solo tendrás que extraer la hoja y limpiarla (incluso en el lavavajillas). Además, se trata de superficies recortables para adaptar al tamaño de nuestro horno.

Puedes encontrar diversos modelos en Amazon, pero tienes opciones desde los 13,99 euros un pack de tres.