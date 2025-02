El producto viral para tender la ropa sin que ocupe espacio: "Lo necesito"

Tender la ropa en invierno es un engorro. Hay que hacerlo dentro de casa y resulta muy incómodo tener el tendedero ocupando espacio en alguna estancia. ¿Hay solución para esto? Sí, hay varias. La secadora es una gran opción, pero existen otras alternativas más económicas que no precisan de incorporar un nuevo electrodoméstico en el hogar.

Elegir el tendedero adecuado y colocarlo en el lugar de la casa donde seque mejor la ropa es una clave a tener en cuenta a la hora de buscar una solución para tender la ropa en invierno.

A la hora de elegir tendedero cada vez existen más opciones. Lejos ha quedado la clásica estructura de acero. Aunque todavía se comercializa y es una buena opción, cada vez le salen más competidores.

El tendedero viral del momento es uno extensible que se ancla a la pared. Su nombre exacto es "tendedero de pared, tendedero de pared vertical, tendedero retráctil para interior y exterior". Está disponible en Amazon y en otros portales de internet. Su precio ronda los 200 euros y está causando sensación. Tanto es así que ha aparecido en los perfiles de varias influencer y todo el mundo lo quiere. "Lo necesito", comentan muchas usuarias que han visto este tendedero en algún vídeo de Instagram o TikTok.

"Si estás cansada de tener el típico tendedero en medio de casa, este tan compacto te ira genial si tienes poco espacio", comenta una conocida influencer. Tiene dos rejillas y una de ellas se mueve manualmente con una cadena, tal como detalla. "Ambas rejillas se pueden plegar y tienen una capacidad de carga de 40 kilos", explica. Todos los comentarios tienen la misma duda: dónde pueden comprarlo porque lo necesitan. Tanto es así, que este tendedero cada vez lo compran más personas y lo muestran en sus redes sociales. El resultado: el tendedero viral del momento.

El tendedero para dejar de planchar

Entre todas las opciones que existen para colocar la ropa mojada dentro de casa, hay otro producto que causa sensación porque también es compacto y permite colgar la ropa en perchas por lo que no se arruga.

"Parece una tontería pero si tiendes bien, planchas la mitad (o nada)". Esto es lo que comenta una conocida influencer de decoración que se ha dado a conocer acondicionando su piso pequeño y mostrándolo en Instagram. Comparte muchísimos trucos para optimizar el espacio al máximo y ahorrar tiempo con las tareas del hogar. Uno de sus consejos para las personas que odian planchas es tender bien las prendas una vez que salgan de la lavadora. Este truco lo ha puesto en práctica en un vídeo en el que muestra el tendedero de Amazon que ella utiliza. Tiene varias caracteríticas. La primera, es un barzo extensible que queda pegado a la pared por lo que es perfecto para pisos pequeños. La segunda, no tiene barras para colgar la ropa sino que tiene unos ganchos en los que hay que colgar la ropa en perchas. Y ahí está el truco. "Eso de ponerlo en perchas me está haciendo un apaño increíble; y no, no se quedan los hombros marcados por dejarlo en percha", explica.