El truco para limpiar las manchas del día a día en las paredes blancas

Las paredes blancas en las casas son una tendencia en alza. El estilo nórdico ha calado en España y a la hora de decorar todo se apuesta al blanco. A las paredes blancas se suman ahora los zócalos, las puertas y las ventanas. Los tonos en madera, que aportan calidad, solo se reservan para suelos y algunos detalles. Esta es la tónica general en la mayoría de reformas y pisos de nueva construcción.

El estilo nórdico es tendencia. Es indiscutible. Pero tampoco hay duda de que mantener una casa con tantas superficies blancas es complicado. Es fundamental implementar un plan de mantenimiento preventivo. Esto incluye limpiar las paredes regularmente con un paño seco para eliminar el polvo acumulado, lo que puede evitar la adherencia de manchas más difíciles.

Una recomendación es aplicar una capa de pintura lavable si aún no lo has hecho. Este tipo de pintura facilita la limpieza y es más resistente a las manchas comunes del día a día. Consultamos con expertos en decoración y pintura quienes coinciden en la importancia de la prevención. "Uno de los mejores consejos que puedo dar es aplicar una capa de sellador transparente sobre la pintura", explica Laura Martínez, especialista en interiores. "Esto no solo ayuda a proteger contra las manchas, sino que también preserva el color y el brillo de la pintura por más tiempo".

Un remedio para cada mancha

El mantenimiento es clave para este tipo de hogares nórdicos, pero las manchas llegan. Dependiendo de qué las haya producido, hay que aplicar una serie de productos o "remedios" diferentes.

Entre las manchas más comunes están las huellas dactilares o la salpicadura de alimentos. Esto es lo que hay que hacer.

Para huellas dactilares y marcas leves, una solución de agua tibia con jabón suave suele ser suficiente. Aplica la mezcla con un paño suave y limpia con movimientos circulares para no dañar la superficie.

y marcas leves, una solución de agua tibia con jabón suave suele ser suficiente. Aplica la mezcla con un paño suave y limpia con movimientos circulares para no dañar la superficie. Las marcas de muebles pueden ser un poco más desafiantes. Un truco poco conocido es el uso de una goma de borrar blanca. Este método es sorprendentemente efectivo para eliminar marcas de goma o roces en las paredes.

pueden ser un poco más desafiantes. Un truco poco conocido es el uso de una goma de borrar blanca. Este método es sorprendentemente efectivo para eliminar marcas de goma o roces en las paredes. Cuando se trata de salpicaduras de alimentos , el vinagre blanco diluido en agua es un aliado formidable. Rocía la solución sobre la mancha y deja actuar durante unos minutos antes de limpiarla con un paño húmedo.

, el vinagre blanco diluido en agua es un aliado formidable. Rocía la solución sobre la mancha y deja actuar durante unos minutos antes de limpiarla con un paño húmedo. Las manchas de humedad requieren un enfoque más riguroso. Primero, es importante abordar la causa de la humedad para evitar que reaparezca. Luego, para la limpieza, se puede utilizar una mezcla de agua con lejía en proporciones iguales, aplicándola cuidadosamente para no dañar la pintura.

Otro detalle importante: hay que actuar rápido cuando se produzca la mancha. Uno de los errores más comunes es dejar pasar el tiempo antes de actuar sobre una mancha. Cuanto más rápido se trate una mancha, mayores son las probabilidades de eliminarla completamente sin dejar rastro. Esto es especialmente cierto para manchas de alimentos y líquidos que pueden penetrar en la pintura si no se limpian de inmediato.