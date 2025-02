Soy decoradora y así puedes darle estilo (de forma muy fácil) a tu salón: "Pon esta planta artificial y..."

¿Buscas ideas fáciles de decoración para darle un toque de estilo a tu salón? La influencer María Fernández (@maria_nordichouse), con 1,3 millones de seguidores en Instagram, explica algunas de las tendencias del momento, que van desde plantas de olivo artificiales hasta cestas de ratán.

"Puedes crear un rincón elegante con un macetero y un olivo", dice la experta en decoración, quien apunta que estas plantas están de moda y aportan al hogar un estilo mediterráneo. "El olvio que yo he cogido es de 150 centímetros, es artificial, así que no necesita mantenimiento. Me encantan las plantas naturales, pero me he rendido", cuenta. Para completar esta decoración, la influencer sugiere utilizar un cartón redondo dentro de la maceta con un corte en el medio (para librar el tronco) y taparlo con musgo para que se vea "más natural".

Otra idea de María Fernández: decorar un jarrón de cerámica con formas curvas y ponerle unas flores. Por ejemplo, se pueden comprar hojas de eucalipto y paniculata y dejarlas secar en el propio jarrón. Será ideal como centro de mesa o para poner en un aparador. "Este año es tendencia las líneas curvas y la cerámica con un estilo más elegante", afirma.

Último "tip". Poner cestas de ratán. Es, según la experta en decoración, "una solución perfecta que nos ayuda a decorar a la vez que organizar; son bonitas y a mi personalmente me encanta la calidez que den a cualquier estancia". Se pueden llenar de mantas y cojines.

Más ideas

La iluminación del salón tiene un impacto significativo en la percepción del espacio. Aproveche al máximo la luz natural durante el día, manteniendo las ventanas despejadas y utilizando cortinas o visillos ligeros. En cuanto a la iluminación artificial, combine luces directas e indirectas para crear un ambiente versátil. Lámparas de pie, apliques de pared y luces empotradas son opciones adecuadas para complementar la luz general.

Agregar elementos naturales es una forma eficaz de aportar también frescura al salón. Plantas de interior de diferentes tamaños y texturas, además del mencionado olivo, pueden mejorar la calidad del aire y agregar un toque estético distintivo. Además, incorporar materiales naturales como maderas, fibras, y piedras en muebles y decoraciones puede crear un espacio visualmente atractivo y sostenible.

Los accesorios decorativos son la esencia de la personalización en la decoración. Cojines, alfombras, cuadros y esculturas permiten inyectar personalidad al salón de manera sencilla. Es importante no sobrecargar el espacio con demasiados objetos; más bien, seleccione pocas piezas claves que refuercen el estilo y color del entorno global.

Finalmente, mantener el salón actualizado no requiere de constantes renovaciones. Puede incorporar tendencias actuales mediante pequeños cambios, como la renovación de cojines, la colocación de nuevas obras de arte, o el uso de tapices temporales. Estas acciones permiten mantener el espacio relevante y fresco sin realizar inversiones significativas.