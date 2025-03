Adiós a las cestas que "bailan" en los cajones: Ikea tiene la solución para aprovechar todo el espacio

Todos tenemos en casa algún cajón "para todo", donde guardamos las cosas que no sabemos dónde colocar. Luego cuando llega el momento de buscarlas, es toda una odisea encontrarlas en un cajón que no parece tener fin.

Muchas personas han empezado a gestionar el espacio de los cajones con pequeñas cestas de tal forma que se pueden separar los contenidos: una para bolígrafos y rotuladores o todo tipo de papelería, otro para pequeñas bolsas, otro para papeles pequeños... y así con todo.

Sin embargo, muchas veces estas cestas no tienen los tamaños perfectos para poder optimizar el espacio que hay para guardar las cosas. Por esta razón IKEA ha sacado KACKLA, pequeñas cestas desde 1,49 euros que pueden adaptarse al espacio de tu cajón, estirándolas o encogiéndolas a partir de unos tamaños base.

La más pequeña puede tener entre 12 y 18 centímetros de largo y 9 de ancho, pero hay otros tres tamaños más grandes y también adaptables: entre 18 y 28 centímetros de largo y 13 de ancho, entre 25 y 38 centímetros de largo y 9 de ancho y de entre 25 y 38 centímetros de largo y 19 de ancho.

La combinación de los distintos tamaños puede asegurar la perfecta optimización del espacio del cajón, adaptándose a sus dimensiones. Además, se pueden colocar de tal manera que se adapten a la comodidad de cada persona.

Estas cestas adaptables son de fácil limpieza con un paño humedecido en agua y después secando con otro seco.

Los clientes que han comprado este producto han quedado bastante satisfechos: "he conseguido aprovechar el hueco del cajón sin perder espacio, la verdad que me ha gustado la idea", "he comprado diferentes tipos de cajas organizadoras para cajones y es una maravilla. Todo en orden y bien organizado. Es fácil encontrar las cosas, sobretodo en cajones más grandes. Muy contento con la compra".

La estrategia de sostenibilidad de IKEA

Ikea es una multinacional sueca conocida por su diseño y fabricación de muebles y artículos para el hogar a precios accesibles. Fundada en 1943 por Ingvar Kamprad en Suecia, la empresa ha crecido hasta convertirse en uno de los minoristas más grandes del mundo en su sector. Ikea es famosa por su modelo de venta de productos listos para montar (do-it-yourself), lo que permite reducir costos y facilitar el transporte.

Además de ofrecer productos, Ikea tiene su propia línea de soluciones de hogar inteligente, con el objetivo de mejorar la funcionalidad de los hogares con tecnología accesible.

Una de las señas de identidad de IKEA es su compromiso con la sostenibilidad. En España, la empresa ha implementado diversas iniciativas enfocadas en la reducción del impacto ambiental. Por ejemplo, todas las tiendas IKEA en España han adoptado sistemas de energía renovable. Además, la compañía promueve activamente el reciclaje y el uso de materiales sostenibles en sus productos.

La experiencia de compra en tiendas IKEA en España va más allá de simplemente adquirir muebles. IKEA ha transformado sus tiendas en espacios interactivos donde los clientes pueden explorar, inspirarse y diseñar su hogar ideal. A través de su plataforma digital y las herramientas de realidad aumentada, IKEA ofrece a los consumidores la posibilidad de visualizar cómo encajarán los muebles en sus propios espacios.

El mercado español es clave para el crecimiento de IKEA. Según el último informe de la compañía, España se encuentra entre los diez principales mercados en términos de ventas. Esta cifra no es sorprendente si se considera la fuerte cultura de hogar en España, donde el diseño y la funcionalidad son altamente valorados.