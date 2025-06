Álvaro Toledo, experto en decoración: "Un toque de rojo da vida y alegría a una habitación"

En un momento donde la modernidad arrasa con los colores y se apuesta por los tonos neutros, muchos se encuentran con el dilema de querer dar un toque especial a su hogar, pero sin renuncir al cromatismo básico que combina con todo y no genera "ruido" visual. Álvaro Toledo, creador de contenido experto en decoración, nos explica que existe la teoría del "rojo inesperado", cuya invención corresponde a la diseñadora Taylor Simon.

Esta teoría afirma que si introduces un elemento rojo a cualquier habitación, incluso aunque parezca que no combina con el resto de colores, esto mejora la estética de la habitación. Esto puede hacerse con pequeñas pinceladas de color, como colocando cuadros, lámparas, cojines marcos de cuadros o espejos, etc. Hay muchas opciones, desde lo más llamativo, hasta el detalle más pequeño. Para los más atrevidos, es una buena idea el pintar alguna puerta de madera de color rojo, aunque recomienda que esto se haga en un tono no muy saturado.

Para encontrar ideas de decoración se pueden encontrar muchos creadores de contenido en TikTok o Instagram de este tipo, pero sin duda la fuente de inspiración más variada está en Pinterest. Existen miles de ideas de todos los estilos, desde uno más moderno y minimalista, más vintage, más clásico o más divertido.

Algunas tiendas en las que podemos encontrar artículos de decoración son Zara Home o Ikea, pero también tenemos tiendas en las que hay precios muy económico y que no venden exclusivamente cosas para el hogar, aunque le destinan una sección. Estas son Shein, Tedi, Tiger, Ale-Hop o Primark.

La clave no está en invertir mucho dinero, sino en tener claro cuál es el estilo que le queremos dar a nuestro hogar, buscar estrategias o formas de combinar colores y formas, y poner en marcha la búsqueda de artículos o herramientas para convertir nuestra casa en nuestro espacio favorito.

Álvaro Toledo se ha hecho un nombre dentro del mundo de la decoración gracias a su labor divulgativa en redes sociales. Ha llegado a escribir un libro, "Convierte tu casa en un hogar". En este libro, Álvaro Toledo enseña a transformar el lugar en el que vives adaptándolo a tu presupuesto para que se convierta en una expresión de tu personalidad.

La intención de sus publicaciones es explicar cómo potenciar el espacio y combinar lo vintage con lo moderno, de qué manera colocar tus objetos preferidos para que sean el centro de todas las miradas y dónde encontrar antigüedades y muebles de segunda mano.