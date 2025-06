Estoponloalli, experta en limpieza, desvela su secreto: "¡Mirad cómo cae la grasa de la campana y sin frotar!"

Si eres de los que esquivan su limpieza como si fuera un deporte extremo, este truco viral —avalado por expertas en limpieza— es justo lo que necesitas en tu vida. Lo ha recomendado Estoponloalli, una influencer que se ha hecho famosa por sus conocimientos en limpieza.

La verdad que nadie te dijo: tu campana está pidiendo auxilio

Después de semanas (o, seamos honestos, meses) de cocinar sin tocar la campana más que para encenderla, ese electrodoméstico que debería purificar el ambiente se convierte en una fábrica de grasa acumulada. ¿La consecuencia? Aire viciado, gotitas que caen donde no deberían y un aparato que trabaja a medias.

Pero no te preocupes. Si creías que solo el quitagrasas más potente podía salvarla, prepárate para el combo casero que arrasa en redes: bicarbonato + vapor = milagro en tu cocina.

El truco definitivo que no sabías que necesitabas

Paso 1: Llena una olla con agua y ponla a hervir.

Paso 2: Añade un vaso de bicarbonato de sodio(sí, el de toda la vida).

Paso 3: Coloca la olla bajo la campana y enciéndela al máximo durante 30 minutos.

Paso 4: Disfruta del espectáculo: la grasa empieza a derretirse y a escurrir por sí sola.

Paso 5: Pasa un paño húmedo y ¡voilà! Campana limpia, sin frotar ni llorar.

¿Milagro casero o fake viral?

Probado por miles de usuarios (y aprobado por expertas en limpieza), este método no solo elimina la grasa incrustada: también mejora el rendimiento de la campana, elimina malos olores y deja el acero inoxidable reluciente. El antes y después es tan brutal que no querrás volver a los sprays químicos.

¿Cada cuánto hay que hacerlo para no volver al drama?

Limpieza semanal: trapo húmedo con vinagre o bicarbonato, y listo.

trapo húmedo con Limpieza profunda: cada 2 o 3 meses, haz el truco del vapor.

cada 2 o 3 meses, haz el truco del vapor. Filtros de carbón: cámbialos cada 6 meses si tu modelo los usa.

Bonus tip de experta: no esperes a que la grasa te gotee encima

Sabemos que limpiar la campana no está en tu top 5 de planes ideales, pero con este truco no tienes excusas. Es rápido, eficaz, ecológico y te dejará la cocina oliendo a limpio (y no a fritanga).

¿Te atreves a probarlo? Tu campana, tu nariz y tus invitados te lo agradecerán.