Ana Madrid, experta en limpieza: "Ponle el programa de temperatura más alta y tu lavavajillas estará como nuevo"

¿Tu lavavajillas ya no deja la vajilla reluciente como antes? ¿Ha empezado a oler raro aunque lo pongas todos los días? Tranquila, no estás sola. Muchos piensan que este electrodoméstico se limpia solo con cada lavado… pero error. La grasa, la cal y los restos de comida se acumulan en rincones invisibles y pueden arruinar no solo los resultados, sino el funcionamiento.

La buena noticia: una experta en limpieza, Ana Madrid, ha revelado los pasos exactos para dejarlo como nuevo sin productos caros ni complicaciones. Spoiler: el filtro es la clave.

1. El filtro: donde empieza (y termina) todo

Sí, ese pequeño elemento que apenas miramos es el epicentro del desastre silencioso. Si no lo limpias con frecuencia, los restos de comida se pudren, el agua no fluye bien y los olores aparecen sin avisar.

¿Cómo limpiarlo?

Sácalo con cuidado (suele estar en la parte inferior del lavavajillas).

Frótalo con agua caliente , jabón lavavajillas y vinagre de limpieza .

, y . Si tiene incrustaciones de cal, déjalo en remojo unas horas en vinagre puro.

Limpia también el hueco donde va el filtro con bicarbonato y un chorrito de vinagre.

Tip estrella: si al volver a colocar el filtro sigue oliendo mal, es que necesitas limpiar más a fondo el resto del interior.

2. La puerta: el gran olvidado que acumula grasa

¿Alguna vez has pasado el dedo por el borde inferior de la puerta? Mejor no lo hagas… la grasa que se acumula ahí te puede sorprender.

Límpiala así:

Pasa un paño humedecido con vinagre de limpieza por toda la superficie.

por toda la superficie. Incide en las esquinas y el borde inferior con un poco de desengrasante .

. No olvides las gomas de la puerta, donde se puede formar moho si no se limpian con frecuencia.

3. Revisa el depósito de sal (y no, no es solo para el agua dura)

Aunque no vivas en una zona con agua muy calcárea, la sal en el lavavajillas es tu mejor aliada para que los platos salgan brillantes. Revisa el depósito, rellénalo si es necesario y asegúrate de que todo queda bien colocado antes de cerrar.

4. El gran final: lavado intensivo con vinagre

Este es el paso mágico que muchas expertas recomiendan. Sirve para eliminar bacterias, cal y grasa acumulada en todos los rincones invisibles del interior.

Vierte un buen chorro de vinagre de limpieza en la base del lavavajillas.

en la base del lavavajillas. Ejecuta un ciclo de lavado a máxima temperatura (mejor sin vajilla dentro).

(mejor sin vajilla dentro). Cuando termine, abre la puerta y siente ese frescor que lo dice todo.

Resultado: platos relucientes y cero olores

Después de esta limpieza profunda, notarás el cambio desde el primer lavado. Los vasos brillan, los platos no huelen raro y el lavavajillas funciona mejor. Los expertos recomiendan repetir este ritual al menos una vez al mes, especialmente si cocinas mucho o usas el lavavajillas a diario.