María Fernández, experta en limpieza: "Para que la ropa no huela a humedad en el canapé pon bicarbonato"

En época de cambios de armario toca abrir el canapé. Es momento de poner a punto todas las prendas de la nueva estación. El olor a humedad en armarios y el canapé es algo habitual. Algo que todo el mundo quiere solucionar. María Fernández, experta en limpieza, tiene la solución. Es una fórmula casera que ayuda secar el ambiente y a perfumarlo.

María Fernández (conocida por su cuenta de Instagram @marianordichouse) tiene los trucos para el orden y la limpieza del hogar. Con la llegada del momento "cambio de aramario" ha compartido varios trucos para terminar con los malos olores.

Por un lado, tiene una receta para hacer un ambientador textil casero:

Bote con pulverizador

1/3 de agua

1 tapón de suavizante

1 buen chorro de alcohol

"Está receta la puedes usar para perfumar el sofá, los textiles de la cama, a mi me encanta pulverizar sobre la ropa en el armario, o cuando me pongo una prenda que no se mancha y la vuelvo a guardar para que huela a recién lavado", comenta Fernández.

La receta para el canapé

María Fernández prepara un remedio casero en un recipiente de plástico que mete en armarios y canapés para evitar la humedad. Se trata de boner bicarbonato en un tupper con unas gotas de esencia de lavanda. A este recipiente, una vez cerrado, le hace unos agujeros en la tapa. Con este truco reproduce en casa muchos de los artículos que se venden en supermercados para absorver la humedad.

Para guardar los abrigos en el canapé de cara al cambio de armario de invierno recomienda ponerle en los bolsillos una toallita olorosa. De esta menera conservará la fragancia a medida que se vaya secando la humedad de la toallita.

El remate final a todo este ritual oloroso es utilizar las pegatinas de filetro que se usan para forrar las patas de las sillas. La idea es pegarlas en las paredes del canapé y en el interior de los armarios después de rociarlos con el perfume deseado.