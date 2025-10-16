Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas?: "Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma"

Algo que ocurre en todo el mundo

¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas?: &quot;Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma&quot;

¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas?: "Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma" / Freepik

Benito Domínguez

Seguro que te has fijado que, en cualquier lugar del mundo, las tapas de alcantarilla suelen ser redondas. Pues tiene una explicación, tal y como asegura la profesora y tiktoker Laura Gómez: "Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma".

Y es que la explicación tiene que ver con las matemáticas, concretamente con la geometría. "Si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, al moverla en alguno de los ánguloes, seguro que puede colarse por la abertura". Eso no le ocurre a la tapa circular, con lo que se solventa un buen problema estructural.

@laurimathteacher

Por qué las tapas de las alcantarillas suele ser redonda? 👩🏼‍🏫✌🏼

♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda

Pero no solo eso, es que hay una ventaja práctica: "A la hora de transportarlas es mucho más fácil moverlas rodando", destaca Laura. Además, es mucho más fácil instalarlas porque "no importa la orientación, al colocarla, siempre encaja".

Noticias relacionadas y más

Capricho

Así que ya sabes por qué las tapas de alcantarilla son redondas, algo que no obedece a un capricho, sino que tiene una razón mucho más práctica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

Mejoras en las cuevas donde madura el queso de Cabrales

Mejoras en las cuevas donde madura el queso de Cabrales

La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: "Me inmovilizaban cada día 10 horas"

La experiencia de una joven paciente de salud mental de Avilés: "Me inmovilizaban cada día 10 horas"

Ni Alemania ni Austria, el mercadillo navideño más bonito está en Galicia

Ni Alemania ni Austria, el mercadillo navideño más bonito está en Galicia

La España del estupor y los sobres

La España del estupor y los sobres

El emotivo último adiós a Epi: la despedida a la leyenda del Sporting emociona a la ciudad y llena la iglesia de Begoña

El emotivo último adiós a Epi: la despedida a la leyenda del Sporting emociona a la ciudad y llena la iglesia de Begoña

Todo que Luarca ofrecerá este sábado (y no te debes perder si entrenas a un equipo) para mejorar la inclusión

Todo que Luarca ofrecerá este sábado (y no te debes perder si entrenas a un equipo) para mejorar la inclusión

Nuevas quejas y lamentos: el Principado no convence (un año más) con sus criterios para regular la pesca del salmón en Asturias

Nuevas quejas y lamentos: el Principado no convence (un año más) con sus criterios para regular la pesca del salmón en Asturias
Tracking Pixel Contents