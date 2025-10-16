¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas?: "Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma"
Algo que ocurre en todo el mundo
Seguro que te has fijado que, en cualquier lugar del mundo, las tapas de alcantarilla suelen ser redondas. Pues tiene una explicación, tal y como asegura la profesora y tiktoker Laura Gómez: "Es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma".
Y es que la explicación tiene que ver con las matemáticas, concretamente con la geometría. "Si la tapa fuese cuadrada, rectangular o triangular, al moverla en alguno de los ánguloes, seguro que puede colarse por la abertura". Eso no le ocurre a la tapa circular, con lo que se solventa un buen problema estructural.
Pero no solo eso, es que hay una ventaja práctica: "A la hora de transportarlas es mucho más fácil moverlas rodando", destaca Laura. Además, es mucho más fácil instalarlas porque "no importa la orientación, al colocarla, siempre encaja".
Capricho
Así que ya sabes por qué las tapas de alcantarilla son redondas, algo que no obedece a un capricho, sino que tiene una razón mucho más práctica.
