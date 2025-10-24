El ingeniero químico Diego Fernández tiene la solución definitiva para eliminar para siempre la suciedad de la mampara de la ducha: "Los limpiadores comunes solo atacan la mitad del problema"

A la hora de limpiar del baño siempre hay algo que se nos resiste, la mampara de la ducha. Y no será porque no le demos bien con la bayeta, pero es que hay manchas que es imposible de quitar. Afortunadamente el ingeniero químico Diego Fernández, que tiene el perfil químicos para el hogar en la red social de Instagram, tiene la solución definitiva para eliminar para siempre la suciedad de la mampara de la ducha: "Los limpiadores comunes solo atacan la mitad del problema".

Pero vayamos con lo primero, la química. Y es que, como explica, la suciedad de la mampara de ducha está formada por varios elementos. Por un lado está la costra mineral, que está formada por calcio y magnesio; y por el otro está la grasa de jabón, ambas forman "una dupla indestructible".

Cuando nos ponemos a limpiar esta mampara de ducha, el ingeniero químico explica que "los limpiadores comunes solo atacan la mitad del problema, por eso frotas y frotas… y nada". Afortunadamente, Diego Fernández no da una solución express para acabar con toda la suciedad de la mampara de la ducha en dos sencillos pasos.

Por un lado tenemos que desengrasar, y eso lo hacemos con jabón para platos y agua caliente. En el segundo paso hay que disolver el sarro o costra mineral que está pegada en la mampara de la ducha. Y eso lo conseguimos con vinagre industrial. Después, tan solo tenemos que aclarar y secar con una bayeta de microfibra para tener el vidrio "como nuevo".

"Manchas fantasma"

Ojo, que si tienes lo que llama como "manchas fantasma" en la mampara de la ducha. Aquí tenemos un problema mayor, ya que se trata de "grabado químico" y para eliminarlo "toca pulir profesionalmente".