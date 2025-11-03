Agua oxigenada y bicarbonato, el truco que limpia, desinfecta y blanquea

¿Quién no tiene en casa agua oxigenada y bicarbonato? Pues juntos son el truco definitivo que limpia, desinfecta y blanquea.

Y es que algunas personas apuestan por utilizar productos de toda la vida en casa siguiendo los trucos de las madres y abuelas, algo sencillo y que puedes hacer en casa, además de ahorrarte unos buenos euros.

Y la mezcla del agua oxigenado y el bicarbonato es una de las más conocidas, ya que se aprovechan los efectos de estos dos componentes. Por un lado, el agua oxigenada aporta acción antiséptica y blanqueadora, mientras que el bicarbonato tiene una acción limpiadora. Su unión es el aliado perfecto para la limpieza de baños y cocinas, así que ya no tendrás que utilizar diferentes productos, tan solo uno y casero.

Una mujer limpia la cocina. / Freepik

Eso sí, para lograr este limpiador, desinfectante y blanqueador tienes que hacer la mezcla perfecta, que consta de tres partes de bicarbonato por una de agua oxigenada de 10 volúmenes.

Con la pasta que te salga puedes darle muchos usos, aplicarla directamente para la limpieza de juntas y otras partes de la cocina y el baño, o incluso para blanquear la ropa, diluyendo dos cucharadas de la mezcla en agua caliente y dejando la ropa en remojo durante media hora para lavarla después.