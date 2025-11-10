Limpiar la base de las ollas y sartenes es un suplicio. Y es que esas manchas no salen con nada, a no ser que utilicemos métodos muy abrasivos que al final lo único que consiguen es dañarlas. Sin embargo, un ingeniero químico te cuenta el truco definitivo para limpiar la base de las ollas sin rayarlas: "Para eso mejor utiliza una lija".

Estamos hablando de Diego Fernández, quien tiene un canal de Instagram llamado Renovando con ideas donde ofrece un buen número de trucos de decoración, aplicando la química, pero haciéndolo a la vez accesible para todo el mundo. Cuenta Diego que la utilización de métodos abrasivos para limpiar la base de la olla no renta porque acabamos destrozandolas, y "para eso mejor utiliza una lija" y acabas antes.

Este ingeniero químico te cuenta un método mucho mejor que no es abrasivo y aunque en principio te puede sonar extraño, funciona realmente. Para ello, tienes que aplicar butilglicol en la base externa durante uno o dos minutos. Después, aplica bicarbonato de sodio y frota con esponja. Diego te recomienda utiliza una esponja blanca (esponja mágica) para eliminar las manchas residuales.

Finalmente, lava con jabón y enjuaga hasta que no quede olor. Entre los beneficios que conseguirás, "tendrás mejor transferencia de calor, menos humo y olores y una vitrocerámica y hornillos más limpios".

Eso sí, y por seguridad, este ingeniero químico te recomienda "usar guantes y ventilación. No aplicar en el interior ni sobre antiadherentes. Mantener lejos de flama".

Fácil de conseguir

Y claro, ahora pensarás, pero cómo consigo el butilglicol, pues se puede comprar online en un buen número de páginas de internet.