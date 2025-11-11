Un ingeniero químico desmonta el truco del desengrasante casero: "Terminas fregando el triple"

Seguro que habrás visto en las redes sociales el truco del desengrasante casero que se ha vuelto viral. Pues un ingeniero químico lo desmonta con una importante argumentación: "Terminas fregando el triple".

Y es que a veces tenemos que confirar en los productos específicos que venden en las tiendas. El ingeniero químico Diego Fernández, quien tiene un canal de Instagram llamado Renovando con ideas donde ofrece un buen número de trucos de decoración, aplicando la química, pero haciéndolo a la vez accesible para todo el mundo.

En este caso, Diego quiere desmontar un truco que se ha vuelto viral. Se trata del truco de mezclar vinagre, jabón de lavavajillas y bicarbonato como desengrasante. Pero el ingeniero químico asegura que esta mezcla "es muy mala química, porque desbalancea el PH, neutraliza el ácido y terminas fregando el triple".

Esto es lo que debes hacer

En su opinión, es mucho mejor utilizar un desengrasante formulado.