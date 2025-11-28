Canela en la puerta: este es el motivo por el que cada vez más personas ponen esto en la manilla para terminar el año
Ayuda a atraer buenas vibraciones según muchas tradiciones populares
¿Por qué poner ramas de canela en la puerta? Hay quien a estas alturas del año decide hacer una llamada a la abundancia y desterrar las malas energías por eso de terminar un ciclo y afrontar el 2026 con un aire nuevo. Para conseguir buenas vibraciones la canela puede ser de ayuda singún muchas tradiciones populares y esotéiricas. Aunque sus efectos no están comprobados, simboliza ciertas intenciones.
Una de las características que se le atribuye es la atracción de abundancia. La canela se asocia con la energía de la prosperidad. Algunas creencias dicen que soplar canela en la entrada el primer día del mes “invita” a la buena fortuna a entrar.
También se considera que limpia la energía. Su aroma fuerte se usa en rituales de limpieza. Según estas prácticas, la canela ayuda a “mover” la energía estancada y a renovar el ambiente.
¿Puede la canela proteger del mal?
En algunas culturas, colocar canela en la puerta sirve como un amuleto para mantener alejada la negatividad o las malas vibraciones.
Ante las anteriores creencias populares que tienen una fuerte carga mágica o de supertición, hay quien prefiere verlo por el lado más práctico. La canela como elemento aromático. Más allá de cualquier significado espiritual, simplemente añade un olor agradable cuando se usa en saquitos o infusiones aromáticas.
Lo más habitual es poner varias ramas de canela en una bolsa de tela y ponerla en la manilla de la puerta de entrada de la casa. Se recomienda cambiarla cada 30 días para que su aroma perdure.
El ritual de la canela
En algunas culturas se lleva a cabo el llamado ritual de soplar la canela. Se hace para atraer la abundancia y la prosperiad. Estos son los pasos que figuran en algunos blogs de internet:
- Coloca la canela en tu mano dominante (con la que escribes).
- Ponte frente a la puerta, mirando hacia adentro de la casa.
- Toma tres respiraciones profundas, para centrarte.
- Haz una intención clara (por ejemplo: “Que entre prosperidad”, “Que mi hogar se llene de armonía”).
- Sopla la canela hacia adentro, dejando que el polvo entre suavemente al hogar.
- Deja la canela en el suelo unos minutos y luego límpiala con normalidad.
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
- Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)