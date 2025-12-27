Ni quitamanchas, ni vinagre de limpieza: el tarro de jabón que se vende en supermercados y vale tanto para la ropa como para el horno

Un mismo producto vale para un sinfín de cosas. Elimina las manchas tanto de la ropa como del horno. También se puede diluir en agua para limpiar madera, suelos o incluso las hojas de las plantas. Se trata del jabón potásico blando Beltrán.

Este jabón es 100% natural y tiene una textura densa que permite usarlo en diferentes contextos. En supermercaos como Mercadona lo venden por 2,90 euros en un tarro de 5.80 gramos.

Quienes lo han probado no dejan de encontrarle diferentes usos y ponderar sus bondades. Y es que este jabón potásico deja relucientes desde las zapatillas blancas a las puertas lacadas.

¿Para qué se usa el jabón Beltrán?

Desde el perfil de una madre y una hija que comparten sus trucos de limpieza del hogar, han hecho un resumen con cinco usos interesantes de este jabón.

Limpiar zapatillas blancas. "Empapa las zapatillas con jabón y los cordones. Déjalas a remojo en agua caliente por 1h. Si son blancas, también puedes añadir percarbonato para blanquear. De forma opcional, puedes lavarlas en la lavadora", explican.

Limpieza de ropa blanca y delicada. Es útil para ropa de bebé o prendas más especiales a las que haya que eliminar una mancha. "Aplícalo tal cual y lleva la ropa a lavar en una bolsa de rejilla", recomiendan.

Limpieza profunda del horno. La forma de hacerlo: "Disuelve una cucharada sopera de jabón en 500ml de agua. Usa esa mezcla para limpiar el horno junto con un estropajo de níquel y aclara con una bayeta húmeda".

Muebles y puertas lacadas. Modo de uso: "Utiliza la misma mezcla que usamos para el horno. Pulveriza sobre una bayeta de microfibra y limpia la superficie con la bayeta. Aclara con otra bayeta ligeramente húmeda".

Muebles de madera. Para esto hay que diluir el jabón en agua (la mezcla usada para el horno) y limpiar la superficie con la bayeta.

Como insecticida. "Diluye 2 cucharadas de Jabón Beltrán por cada litro de agua caliente. Llévalo a un bote pulverizador y pulverízalo sobre tus plantas para evitar que aparezcan pulgones, ácaros y mosquitos".

Limpiar brochas y esponjas de maquillaje. Para hacerlo hay que poner una cucharada del jabón en un vaso con agua caliente y meter los utensilios de maquillaje durante un minuto. A continuación se acalaran y se dejan secar.

"Es una maravilla" aseguran las personas que tienen siempre en casa este tarro tan socorrido para limpiar o quitar manchas de los sitios más insospechados.

El jabón Beltrán es uno de los jabones más antiguos que existen hoy en día en el mercado. Está fabricado exclusivamente con aceites vegetales de origen natural, sin colorantes ni perfumes. "Elaborado artesanalmente desde 1921 con ingredientes naturales. Respetuoso con los tejidos, el medio ambiente y la salud", aseguran desde la marca.