Cáscara de limón, canela y jengibre, la fórmula mágica que tendrás que hacer en casa

Si detestas los malos olores, tienes que probar la fórmula mágica de la cáscara de limón, canela y jengibre, no podrás vivir sin ella.

Y es que se trata de un truco muy efectivo a la hora de perfumar ambientes y neutralizar olores persistentes, como cuando estamos cocinando.

Canela, limón y jenjibre. / Freepik

Para eso tenemos que hervir estos cuatro elementos en estas proporciones, la cáscara de un limón, una rama de canela y 3 o 4 rodajas de jenjibre. Lo cubrimos con agua y lo llevamos a hervir.

Tras hervir

Una vez que rompa a hervir, lo ponemos al mínimo e iríamos reponiendo el agua según baja el nivel. Y listo, ya tenemos perfumada la cocina. Eso sí, tiene que estar siempre bajo supervisión.