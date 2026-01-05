Cáscara de limón, canela y jengibre, la fórmula mágica que tendrás que hacer en casa
Un truco muy efectivo
Si detestas los malos olores, tienes que probar la fórmula mágica de la cáscara de limón, canela y jengibre, no podrás vivir sin ella.
Y es que se trata de un truco muy efectivo a la hora de perfumar ambientes y neutralizar olores persistentes, como cuando estamos cocinando.
Para eso tenemos que hervir estos cuatro elementos en estas proporciones, la cáscara de un limón, una rama de canela y 3 o 4 rodajas de jenjibre. Lo cubrimos con agua y lo llevamos a hervir.
Tras hervir
Una vez que rompa a hervir, lo ponemos al mínimo e iríamos reponiendo el agua según baja el nivel. Y listo, ya tenemos perfumada la cocina. Eso sí, tiene que estar siempre bajo supervisión.
