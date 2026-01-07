Film transparente en los rieles de las ventanas, el truco definitivo que no sabías que necesitabas
Tiene numerosas ventajas
Entre los muchos trucos de decoración que existen, hay uno en el que entra el film transparente en los rieles de las ventanas. Se trata un truco definitivo que tiene numerosas ventajas.
El truco en sí consiste en colocar el film transparente en los rieles con lo que conseguremos evitar que el polvo y la tierra se acumulen en los rieles de las ventanas, además de facilitar la limpieza ya que solo hay que retirar y reemplazar el film transparente.
También reduce la humedad y previene la formación de moho y malos olores, además de proteger el mecanismo de la ventana y mejorar su deslizamiento. Por último, conseguimos ahorrar tiempo en el mantenimiento diario del hogar.
Para ponerlo en práctica lo primero que tenemos que hacer es limpiar y secar el riel antes de colocar el film.
Después tenemos que cortar una tira de film transparente a lo largo del riel y ajustarlo suavemente sin presionar demasiado.
Cambio
Finalmente, solo tenemos que cambiar el film transparente cuando lo veamos sucio o húmedo.
