Di adiós a las manchas amarillas de la ropa con este sencillo truco: este es el ciclo de lavado y los productos que debes utilizar

¿A quién no le ha pasado eso de querer rescatar prendas que tenía olvidadas en el trastero y que, tras un largo tiempo guardadas descubres que están repletas de unas desagradables manchas amarillas?

Si crees que este problema no tiene solución te equivocas. Begoña Pérez, conocida en redes como "La ordenatriz", compartía en su perfil de Instagram una serie de consejos para que tus prendas vuelvan a lucir como nuevas.

"Recibo muchos mensajes de futuras madres o abuelas, muy disgustadas porque les ha pasado esto. Ropa limpia y perfectamente guardada que al recuperarla aparecen con esas manchas. Y no sólo ropa de bebé!! Mantelerías, sábanas, o prendas de vestir que también les pasa", explica la experta.

"Rescatar esa ropa es bastante sencillo aunque hay que tener paciencia. Desde que avisé que estaba grabando el vídeo, unas cuantas de vosotras me habéis dicho que habíais tirado toda esa ropa porque creíais que no tenía solución", destaca.

"Y ahí sí que me entra a mi una pena enorme: no sólo es el valor económico de esa ropita, es el valor sentimental!! Muchas de esas prendas pasan incluso de abuelos a nietos. Así que te pido por favor, que se lo envíes a todas tus amigas que vayan a ser mamás o abuelas y que compartas en tus historias", recomienda "La ordenatriz".

Consejos

1.- Lavado en ciclo largo a 30° con tu detergente habitual.

2.- Cuando lleve un buen rato lavando (mínimo 30-40 minutos) paramos la lavadora durante dos horas. En definitiva, la estamos dejando en remojo con jabón después de “frotar” un poco.

3.- Volvemos a poner en marcha hasta que finalice.

4.- Sin sacar la ropa de la lavadora, añadimos dos cacitos de percarbonato, y volvemos a poner un programa largo, esta vez a 40° para que se active el percarbonato.

5.- Nueva parada de dos horas (remojo en percarbonato).

6.- Volvemos a poner en marcha y listo!!

"Si tu lavadora no tiene función pausa, puedes apagar directamente la lavadora. Y volver a ponerla transcurrido el tiempo. En algún modelo desaguará al reiniciar, pero el lavado y remojo estará hecho".

Sin embargo, "La ordenatriz" recuerda que "la primera norma es la paciencia. Son manchas muy persistentes, así que si es necesario repite, o incluso hazlo a mano (sin que le dé el sol ni en el remojo ni al secar) con la paz y paciencia que tenīan nuestras abuelas", concluye la experta.