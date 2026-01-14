Ni lejía ni amoniaco: este es el producto de limpieza que debes utilizar para limpiar el plato de ducha

El mantenimiento del plato de ducha es una de las cuestiones que más suele preocupar en los hogares. En función del material, este debe tratarse de diferentes maneras ya que no es lo mismo un plato de ducha de resina mineral que uno de porcelana o de piedra.

Para conservarlos en perfectas condiciones y no alterar sus características, Begoña Pérez, "La ordenatriz", ha compartido en su perfil de Instagram los tips imprescindibles para mantener el plato de ducha perfecto.

"Esta es una de las consultas que más me hacéis, especialmente para los platos de resina mineral, que al ser rugosos acumulan más suciedad en las pequeñas hendiduras", cuenta la experta.

"Suelen salir con bastante facilidad con piedra blanca. Eso sí, utiliza un estropajo azul de los que no rayan en lugar de la esponjita que traen, y deja actuar al menos 10 minutos", indica Pérez.

"La piedra tiene muchos usos más en el hogar, pero atención, no todas son iguales!! Varían en los componentes y algunas incluso pueden rayar. Así que si vas a usarla en una superficie delicada como una madera lacada o acero inoxidable, haz siempre una prueba en sitio no visible".

En cuanto al color amarillento, suele ser provocado por el uso frecuente de lejía. "Soy poco partidaria de su uso en el baño, salvo casos excepcionales como una enfermedad o baños de uso público, en los que sí es necesaria una desinfección profunda. En general creo que es suficiente con una buena higienización que se consigue con la mayoría de los productos de limpieza para baño o multisuperficies. Siempre pongo el ejemplo de la pandemia, que nos recomendaban lavarnos las manos con jabón durante un minuto y listo", añade la experta.

Y si en tu caso, tienes un plato de ducha negro, este sistema también funciona muy bien. "En cualquier caso, si es necesario puedes repetir sin problema"