¿Qué es la piedra blanca? La arcilla limpiadora para mantener impoluto tu hogar con el mínimo esfuerzo

Pink Stuff o pidra blanca. Desde hace meses, este producto de limpieza casi milagroso se ha hecho más que viral gracias a la cantidad de videos que circulan por las redes sociales hablando de todas sus bondades. Desde quitagrasas a abrilantador o antical.

Esta arcilla limpiadora se ha convertido en el aliado perfecto del hogar de millones de usuarios por su eficacia y bajo precio. De hecho, Begoña Pérez, "La ordenatriz", le ha dedicado hasta dos vídeos en su perfil de Instagram hablando de todos sus beneficios y de todas las estancias de casa en las que puedes emplearla.

Otro de sus puntos a favor es la seguridad de su composición. Lo que la hace segura para personas y animales ya que está formulada con activos de origen natural y es ecológica.

"Hay muchos fabricantes y nombres para la Piedra Blanca: Pierre Verte, Pink Stuff, Arcilla blanca, Tenn, Starwax, La Auténtica, La Fantástica… pero no todas tienen los mismos componentes, texturas y capacidad de abrasión, por lo tanto, por precaución siempre haz una prueba en sitio no visible", recomienda la experta.

Y si quieres hacerte con ella, solo tienes que acudir a ferreterías, droguerías y tiendas de bricolaje.

Fácil de usar

Prara comprobar su eficacia es tan sencillo como humedecer la esponja que trae y pasarla por la piedra cogiendo producto, frotando la esponja por la superficie a limpiar. "Hay veces que conviene dejarla actuar 30 min y retirarla con más agua. Asegúrate de pasar una bayeta para retirar los restos que puedan quedar del producto", indica Pérez.

Indicaciones