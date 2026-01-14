¿Qué es la piedra blanca? La arcilla limpiadora para mantener impoluto tu hogar con el mínimo esfuerzo
Grifería, cristales o aluminio, los usos de la piedra blanca son infinitos
Pink Stuff o pidra blanca. Desde hace meses, este producto de limpieza casi milagroso se ha hecho más que viral gracias a la cantidad de videos que circulan por las redes sociales hablando de todas sus bondades. Desde quitagrasas a abrilantador o antical.
Esta arcilla limpiadora se ha convertido en el aliado perfecto del hogar de millones de usuarios por su eficacia y bajo precio. De hecho, Begoña Pérez, "La ordenatriz", le ha dedicado hasta dos vídeos en su perfil de Instagram hablando de todos sus beneficios y de todas las estancias de casa en las que puedes emplearla.
Otro de sus puntos a favor es la seguridad de su composición. Lo que la hace segura para personas y animales ya que está formulada con activos de origen natural y es ecológica.
"Hay muchos fabricantes y nombres para la Piedra Blanca: Pierre Verte, Pink Stuff, Arcilla blanca, Tenn, Starwax, La Auténtica, La Fantástica… pero no todas tienen los mismos componentes, texturas y capacidad de abrasión, por lo tanto, por precaución siempre haz una prueba en sitio no visible", recomienda la experta.
Y si quieres hacerte con ella, solo tienes que acudir a ferreterías, droguerías y tiendas de bricolaje.
Fácil de usar
Prara comprobar su eficacia es tan sencillo como humedecer la esponja que trae y pasarla por la piedra cogiendo producto, frotando la esponja por la superficie a limpiar. "Hay veces que conviene dejarla actuar 30 min y retirarla con más agua. Asegúrate de pasar una bayeta para retirar los restos que puedan quedar del producto", indica Pérez.
Indicaciones
- No todas las marcas son iguales, por eso siempre es recomendable hacer una muestra en sitio no visible.
- En superficies duras (o si se te ha estropeado la esponja que trae), puedes sustituirla por un estropajo azul de los que no rayan.
- "Aunque la piedra blanca sea maravillosa, en algunos de los procesos hay que aplicar la paciencia: por ejemplo en el parquet tuve que repetir dos o tres veces hasta quitar la mancha de grasa, la chimenea estaba imposible… y también me tocó repetir".
- "Mis marcas favoritas son: “La Fantástica” aunque es la más difícil de encontrar. Pregunta en ferreterías y si no, en mis destacados tanto de la piedra, como de Amazon, tienes link de compra. “Pink Stuff” que es fácil de encontrar y la tienen en toda América y “Pierre Verte”. Cada día salen marcas nuevas que voy probando. Si tienes dudas pregúntame", cuenta "La ordenatriz".
