Estas son las tres prácticas más habituales que estropean tu colada: el secreto para alargar la vida útil de tu lavadora y que tu ropa salga impecable

Evitar el desperdicio de agua puede llevarnos a veces a llenar hasta los topes nuestra lavadora, evitando por tanto que nuestra ropa se lave adecuadamente. De hecho, los expertos en el cuidado del hogar suelen recomendar que entre las prendas y la parte superior del tambor quede de margen un palmo. Esta sería la capacidad perfecta para que la carga salga impecable.

Sin embargo, saturar la capacidad de la lavadora no es el único error que solemos cometer a la hora de poner la colada. Begoña Pérez, "La Ordenatriz", arroja luz sobre una de las tareas domésticas más habituales.

Y es que la experta también explica que no usar el programa adecuado y acortar tiempo de lavado o no limpiar de vez en cuando la lavadora son otros de los errores que pueden hacer que nuestra ropa no salga como esperamos.

Lo de los tiempos o cliclos de lavado es otro aspecto a tener en cuenta. "Muchas veces vamos con prisa o queremos ahorrar energía, y no ponemos el programa adecuado. Pero la ropa necesita ese proceso para que quede bien, y si no, muchas veces tendremos que volver a lavar alguna prenda", explica la experta.

Cómo mantener la lavadora en perfecto estado

Respecto a la limpieza, es muy variable cada cuanto tiempo hay que hacerla. "En mi opinión, si pones muchas lavadoras -como ocurre en esta casa- suele mantenerse más limpia. Pero revisar de vez en cuando los tres puntos que te detallo en el video: filtros, gomas y cajetín del detergente, ayudará mucho a evitar malos olores y ropa no perfectamente limpia", destaca Pérez.

Los errores a evitar para tener una colada perfecta

Los errores comunes al hacer la colada incluyen no leer las etiquetas, mezclar colores y tejidos inadecuados (como lino con toallas), sobrecargar la lavadora, usar demasiado o incorrecto detergente, olvidarse de revisar bolsillos y no pretratar manchas, lo que puede estropear la ropa, dejar residuos o reducir la eficacia del lavado, y la solución suele implicar actuar rápido con remojo o lavados extra para solucionar accidentes como teñidos accidentales.