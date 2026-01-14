Si tienes suelo de madera este es el truco definitivo para mantenerlo siempre brillante y en perfecto estado

Un tip no apto para todo el mundo. Así empieza el video que Begoña Pérez, conocida en redes como "La Ordenatriz" ha compartido en Instagram con sus seguidores. Y es que en esta ocasión, la experta en el cuidado del hogar explica que cada suelo requiere un cuidado diferente en función de su composición.

"Hay muchos tipos de madera (roble, jatoba, pino…); muchas terminaciones (barniz, aceite, cera…) y muchos tipos de parquet o tarima en función de si son macizos o chapados. Pero no sólo eso, también depende del grado de desgaste. Por eso, antes de liarte la manta a la cabeza, siempre haz una muestra en sitio poco visible y espera 48 horas para ver los resultados", cuenta la experta.

"En concreto, en el parquet clásico de tablilla, el de las primeras fotos, los dueños tenían claro que si se estropeaba el suelo, lo lijaban y barnizaban con profesionales. Ten en cuenta que al no tener casi nada de barniz y muchas zonas blanquecinas, tenían claro que había que darle a toda la estancia", señala "La Ordenatriz".

"En la parte final del vídeo, se ven escalones y suelos de jatoba, en el escalón casi no tenía barniz, y por eso se dio a todo el peldaño. Y los arañazos, solo a la zona afectada", indica.

"Al aplicar suavemente y con discreción, no debería quedar resbaladizo ni enranciar, ni nada. Esta técnica es de limpieza y mantenimiento una vez al año. En el fondo estás hidratando la madera con un aceite vegetal, similar al propio que tenía cuando era árbol", recalca Pérez

Y lo más importante, tal y como avisa la experta, "por favor, si tienes dudas, no lo hagas, no tienes que asumir ese riesgo".