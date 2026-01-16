Se acabaron las carreras en las medias: la técnica definitiva para hacerlas irrompibles
Así podrás evitar este incómodo incidente que suele arruinarnos cualquier evento
Uno de los imprevistos que más quebraderos de cabeza suelen traer son las carreras en las medias. Ese incómodo momento que muchas veces se produce en el momento menos adecuado. Justo antes de salir de casa, en una comida o cena... sin posibilidad de enmendarlo a menos que llevemos otro par de medias en el bolso.
Pero, esto puede estar a punto de acabarse gracias al truco defintivo que Begoña Pérez, "La ordenatriz", ha compartido a través de sus redes sociales. Para ello, tan solo necesitarás tener a mano laca, agua y crema.
Un truco sencillo y eficaz
Si quieres que tus medias te duren mucho más, cuando las estrenes, sumérgelas en agua, metelas en una bolsa en el congelador durante 24 horas y verás cómo se vuelven resistentes. "Y cuando te las pongas, aplícate crema en piernas y manos y rocía con laca para eliminar la electricidad estática que hace que se te peguen al vestido", indica Begoña Pérez.
"Este truco de nuestras madres ha ido cayendo en el olvido, entre otras cosas porque cada vez usamos menos medias. Todavía recuerdo el mimo y cuidado con que mi madre y mi abuela trataban sus medias… una carrera era un drama", señala "La ordenatriz".
Pero, ¿hay ciencia detrás de este truco? la respuesta es sí. La explicación científica es muy sencilla, el frío tensa las fibras de la licra y eso hace que sean más resistentes. Es el mismo proceso que se utiliza en los jerséis para evitar que salgan bolas.
"Y ya sabéis que la laca elimina la electricidad estática que hace que se peguen los vestidos", añade la experta.
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Lo que han conseguido los médicos con la huelga en Asturias: guardias de 12 horas, más sueldo para los MIR, menos penalización si trabajan en la privada...
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM