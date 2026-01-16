Se acabaron las carreras en las medias: la técnica definitiva para hacerlas irrompibles

Uno de los imprevistos que más quebraderos de cabeza suelen traer son las carreras en las medias. Ese incómodo momento que muchas veces se produce en el momento menos adecuado. Justo antes de salir de casa, en una comida o cena... sin posibilidad de enmendarlo a menos que llevemos otro par de medias en el bolso.

Pero, esto puede estar a punto de acabarse gracias al truco defintivo que Begoña Pérez, "La ordenatriz", ha compartido a través de sus redes sociales. Para ello, tan solo necesitarás tener a mano laca, agua y crema.

Un truco sencillo y eficaz

Si quieres que tus medias te duren mucho más, cuando las estrenes, sumérgelas en agua, metelas en una bolsa en el congelador durante 24 horas y verás cómo se vuelven resistentes. "Y cuando te las pongas, aplícate crema en piernas y manos y rocía con laca para eliminar la electricidad estática que hace que se te peguen al vestido", indica Begoña Pérez.

"Este truco de nuestras madres ha ido cayendo en el olvido, entre otras cosas porque cada vez usamos menos medias. Todavía recuerdo el mimo y cuidado con que mi madre y mi abuela trataban sus medias… una carrera era un drama", señala "La ordenatriz".

Pero, ¿hay ciencia detrás de este truco? la respuesta es sí. La explicación científica es muy sencilla, el frío tensa las fibras de la licra y eso hace que sean más resistentes. Es el mismo proceso que se utiliza en los jerséis para evitar que salgan bolas.

"Y ya sabéis que la laca elimina la electricidad estática que hace que se peguen los vestidos", añade la experta.