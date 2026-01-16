¿Tu lavadora mancha la ropa? Este es el programa que debes utilizar para que tu colada salga perfecta

¿Te ha pasado que vas a sacar la ropa de la lavadora y la ves llena de manchas grises o parduzcas? En la mayoría de los casos se debe a grasa del eje del tambor -ya sea una lavadora nueva o antigua- y ocurre porque la cargamos en exceso. En función del programa o tipo de lavado, la máquina introducirá mas agua en el tambor aumentando el peso (por ejemplo con unas toallas).

Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa grasa del interior, echando un vaso de lejía directamente en el tambor, y otro medio vaso en el cajetín. Pon un programa en vacío, de 90 minutos y 40 grados, quedará limpia por completo. "Por precaución, la primera colada que hagas que sea de ropa blanca", explica Begoña Pérez, "La ordenatriz", en su perfil de Instagram.

Para quitar esas manchas, necesitamos sumergirlas toda la noche en fórmula mágica, y lavar al día siguiente en el programa habitual. "Si aun así no saliesen, prueba a hacer una pasta de bicarbonato y Fairy, lo dejas actuar 30 min y a lavar de nuevo", añade la experta.

Consejos extra

Aprovecha para hacer un lavado en profundidad de la lavadora: las gomas ennegrecidas se quitan colocando un trapo empapado en lejía, en contacto directo con el moho toda la noche; arrastra la suciedad al día siguiente y haz ese lavado en vacío. Revisa el filtro y también limpia el cajetín del detergente.

Si aun utilizando este consejo, la lavadora sigue manchando, prueba a cambiar de detergente y reducir la cantidad del mismo. Muchas veces es el causante de las manchas. También es recomendable sustituir el suavizante por vinagre de limpieza… "y no te preocupes, que no olerá la ropa a vinagre y quedará muy suave", explica Pérez.