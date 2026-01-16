Si manchas tu ropa con lejía, no la tires: el sencillo truco con limón y tomate que devuelve a tus prendas su estado original

¿A quién no le ha pasado que, por un descuido, ha acabado manchando cualquier prenda con lejía? Una de las manchas más indeseadas por lo difícil que suelen ser de tratar y eliminar.

Este producto tan presente en millones de hogares, suele utilizarse para desinfectar e higienizar diferentes estancias de casa. Desde baños a suelos o cocinas. Sin embargo, uno de sus peores efectos es la mancha que deja en la ropa si no llevamos cuidado.

Pero, tranquilo, que podrías estar a punto de descubrir el truco definitvo para recuperar esas prendas salpicadas con lejía.

"La pena es que solo funciona si actúas en las primeras 24 horas pero al menos tenemos una oportunidad de recuperar las prendas decoloradas con la lejía", explica Begoña Pérez, conocida en Instagram como "La ordenatriz".

Para ello, solo tienes que tener a mano limón y tomate. "Cuece durante 15 minutos un limón y un tomate. Con eso extraeremos el ácido cítrico del limón y el licopeno del tomate que es lo que ayuda a recuperar el tinte original de la prenda", cuenta Pérez.

"Añadimos una cuchara grande de sal y dos pequeñas de ácido cítrico. Cuando se enfríe, sumerge la prenda durante 8 horas y verás los resultados", explica la experta en el cuidado del hogar.

¿Son manchas irreversibles?

Lamentablemente, la decoloración causada por la exposición accidental a la lejía común es permanente , pero hay algunas cosas que puedes intentar para que las prendas se mantengan en buen estado. Para las prendas negras con manchas claras, prueba a colorearlas con un marcador permanente negro.