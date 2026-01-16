¿Tienes que cambiar la silicona de la ducha y no sabes por dónde empezar? Este es el sencillo truco para obtener un resultado perfecto

Cambiar la silicona del plato de ducha puede resultar una tarea sencilla pero a veces puede complicarse y no acabar con el resultado que esperamos. Por ello, Begoña Pérez, "La ordenatriz", te trae el truco definitivo para que esta tarea te resulte fácil y además, qued perfecta.

"Ayundándonos de un cuter retiramos la silicona antigua. Después, con alcohol y un estropajo terminamos de quitar cualquier resto. Tiene que quedar completamente limpio y seco", indica la experta.

"Colocamos cinta de pintor en la base del plato y en la pared, dejando el hueco que rellenaremos con la nueva silicona, y aqui viene el truco. Usaremos una tarjeta de plástico a la que cortaremos una de las esquinas. De esta manera arrastraremos la silicona sobrante, dejando un cordón perfecto", demuestra Pérez en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

Y lo mejor de todo es que si hay alguna zona que no ha quedado bien, podemos repetir la operación sin problema.

En cuanto a los tiempos de secado, lo ideal es dejar secar al menos 12 horas antes de usar la ducha o bañera.

Tip imprescindible

Es fundamental que antes de poner la cinta de pintor y la nueva silicona, la superficie esté completamente seca, si no, no pegará bien ni una ni otra. Y usa silicona especial para baños y cocinas, que lleva tratamiento anti moho.

Recuerda que si tienes la silicona en buen estado, pero está amarillenta, puedes recuperarla con crema de agua oxigenada sin tener que cambiarla.