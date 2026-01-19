Quitar grafitis, manchas de tinte o pegamento: los usos infinitos que la laca puede tener en tu hogar

¿Sabías que la laca tiene más usos que fijar el pelo rebelde y que los peinados aguantes horas perfectos? Y es que este imprescindible de los centros de belleza como las peluquerías puede ser útil tanto para acabar con pintadas o grafitis como para acabar con marcas rebeldes de pegamento.

Estos tips los ha compartido Begoña Pérez, "La Ordenatriz", quien ha explicado que no hace falta que te dejes un dineral en la laca más cara del mercado. La más barata servirá para obtener los mejores resultados. "No importa la laca que uses, compra la más barata!! Y si puedes que sea “extra fuerte”", cuenta la influencer.

Sin embargo, Pérez sí insiste en que "siempre hay que pasarle una bayeta con agua al momento para que deje de actuar, salvo que vaya a ir a la lavadora en ese instante".

En el caso de grafitis o pinturas, "usa el cepillo o estropajo adecuado: cepillo fuerte si es en piedra/ladrillo; estropajo azul en caso chapas metalicas o de aluminio, igual que en los coches".

Tintes de pelo o mancjas de boli o rotulador

Para las manchas de tinte de pelo, "cuanto antes actuemos mejor!! Si se produce en la peluquería, pide que te echen laca en la mancha y ya lavarás cuando llegues a casa (la mayoría de las peluqueras lo saben, de hecho, este remedio me lo enseñó hace muchos años una peluquera maravillosa). Si te cae en un mueble, puedes actuar igual pero por precaución haz una prueba en sitio no visible", advierte.

"Y recordaros, que hay un reels que se llama “bolígrafo o rotulador” con este remedio y otros dos más por si tenéis dudas. En el caso de la tinta, depende mucho del tipo de tejido y los componentes de la tinta, por eso hay varias soluciones… e incluso, a veces es imposible quitarla. Y en destacados “pintura” hay muchos ejemplos y soluciones", añade.