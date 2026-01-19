Quitar grafitis, manchas de tinte o pegamento: los usos infinitos que la laca puede tener en tu hogar
Este producto, asociado a priori al mundo de las peluquerías y la estética, puede convertirse en un buen aliado para algunas tareas del día a día
F. L.
¿Sabías que la laca tiene más usos que fijar el pelo rebelde y que los peinados aguantes horas perfectos? Y es que este imprescindible de los centros de belleza como las peluquerías puede ser útil tanto para acabar con pintadas o grafitis como para acabar con marcas rebeldes de pegamento.
Estos tips los ha compartido Begoña Pérez, "La Ordenatriz", quien ha explicado que no hace falta que te dejes un dineral en la laca más cara del mercado. La más barata servirá para obtener los mejores resultados. "No importa la laca que uses, compra la más barata!! Y si puedes que sea “extra fuerte”", cuenta la influencer.
Sin embargo, Pérez sí insiste en que "siempre hay que pasarle una bayeta con agua al momento para que deje de actuar, salvo que vaya a ir a la lavadora en ese instante".
En el caso de grafitis o pinturas, "usa el cepillo o estropajo adecuado: cepillo fuerte si es en piedra/ladrillo; estropajo azul en caso chapas metalicas o de aluminio, igual que en los coches".
Tintes de pelo o mancjas de boli o rotulador
Para las manchas de tinte de pelo, "cuanto antes actuemos mejor!! Si se produce en la peluquería, pide que te echen laca en la mancha y ya lavarás cuando llegues a casa (la mayoría de las peluqueras lo saben, de hecho, este remedio me lo enseñó hace muchos años una peluquera maravillosa). Si te cae en un mueble, puedes actuar igual pero por precaución haz una prueba en sitio no visible", advierte.
"Y recordaros, que hay un reels que se llama “bolígrafo o rotulador” con este remedio y otros dos más por si tenéis dudas. En el caso de la tinta, depende mucho del tipo de tejido y los componentes de la tinta, por eso hay varias soluciones… e incluso, a veces es imposible quitarla. Y en destacados “pintura” hay muchos ejemplos y soluciones", añade.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández