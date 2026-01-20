Barato, rápido y eficaz: el truco definitivo para que la comida no se pegue a tus sartenes

Uno de los mayores dramas que se producen en la cocina es cuando la comida acaba pegándose a la sartén, fruto de que esta ha perdido su poder antiadherente. Empieza entonces una lucha titánica por intentar que esa sartén que solo lleva unos meses en tu cocina, recupere su poder o al menos, nos deje salvar alguna que otra elaboración culinaria.

Muchos son los que abusan del aceite como posible aliado para evitar que la comida se pegue a la superficie de la sartén, sin embargo, además de no ser una opción muy saludable, tampoco es viable a largo plazo ya que no repara o devuelve la capacidad antiadherente a tu sartén.

Pero Begoña Pérez, "La Ordenatriz", tiene la clave definitiva para que tus sartenes mantengan o vuelvan a tener el teflón en perfecto estado.

"Con este remedio vamos a conseguir que deje de pegarse la comida, al menos durante algún tiempo si se cuidan bien. Nos tenemos que fijar bien que el teflón no se esté desprendiendo de la sartén. Si es así, irremediablemente nos tenemos que deshacer de ella, es tóxico y no merece la pena", advierte la experta en cuidado del hogar.

Solo vas a necesitar sal gruesa y agua. Calentamos la sal gruesa a fuego fuerte en la sartén que queremos recuperar y le damos vueltas. Después, añadimos agua y la hervimos durante 2 minutos mientras damos vueltas en la sartén. Una vez frío, echamos el agua y la sal por el fregadero y pasamos un papel de cocina por el teflón y listo. "Sartén arreglada", cuenta Pérez.

"De todas maneras… mira con objetividad cómo están las sartenes, y si hace falta, despídete de ellas y renuévalas… porque guardamos cada “zorromostro”(@boticariagarcia dixit)", cuenta Pérez con humor.

"¿No os ocurre que os cuesta desprenderos de las sartenes, aunque estén mugrientas? (A mí me pasa ) ¿Y el placer de estrenarlas y verlas tan limpitas y brillantes? Con su “culito” perfecto y sin nada de grasa…