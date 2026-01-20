La cal en la mampara de la ducha tiene los días contados: el truco definitivo para que luzca como nueva

La cal es uno de los enemigo íntimos de las duchas de nuestros hogares. Esa capa blanquecina que poco a poco va quitando brillo y dando opacidad a azulejos, grifos o mamparas puede ser muy difícil de quitar su has dejado que el paso del tiempo haga de las suyas.

Lo que se recomienda en muchos casos es pasar una escobilla de cristal tras usal la ducha para que, en el caso de la mampara, quitar las gotas que acaban en ella. Pero si ya es tarde y la cal ha hecho de las suyas, Begoña Pérez, "La ordenatriz", te trae el truco definitivo para darle una nueva vida a tu baño.

"Una solución fácil y económica para la cal incrustada y para la que solo hace falta vinagre de limpieza, papel de cocina y un poco de paciencia. Si quieres, puedes sustituir el papel por trapos viejos", es el consejo de Pérez.

Sin embargo, para que funcione el papel ha de estar completamente mojado y pegado al cristal. Y si la cal es abundante, probablemente tengas que repetir la operación.

"Si limpias después de la ducha tu mampara con una escobilla de cristal ( las que usan los profesionales como un limpiaparabrisas de coche ), no llegará a ponerse así… pero hay muchas zonas con agua muy dura, que manchan los cristales y a la larga van dejando las temidas gotas de cal", explica la experta.

Además, es mejor que el papel de cocina sea liso y sin dibujos, pues se adherirá mejor al cristal. Si ves que durante el proceso el papel se va secando, agrega mas vinagre con un pulverizador o directamente desde la botella.

Y "para la silicona de las juntas, puedes usar este mismo método, simplemente arrugando el papel. Si la junta tiene moho, sustituye por lejía para devolverle su color", añade Pérez.

Eso sí, deberás tener mucho ojo su hay mármol de por medio. "Sé muy cuidadoso si la ducha está alicatada en mármol para que el vinagre no toque la piedra, ya que se comería el brillo", advierte la experta.