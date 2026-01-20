Di adiós a los platos agrietados: estos son los dos ingredientes que pueden ayudarte a recuperar tu vajilla

Acabar con los platos agrietados es uno de los inconvenientes más habituales que podemos tener en estas piezas de cocina. Muchas veces, acudimos a nuestro establecimiento de confianza para comprar esa bonita vajilla con tazas y ensaladeras a juego y acabamos con ellos repletos de marcas que, excepto por el caracter estético, no suponen mayor inconveniente.

Pero, si a pesar de todo quieres que tus platos vuelvan a lucir como nuevos, solo tienes que tener a mano agua y percarbonato y seguir los pasos de Begoña Pérez, "La Ordenatriz".

Según la experta, este craquelado se produce por la diferencia de temperatura de la loza o cerámica y el esmalte exterior, que provoca dilataciones diferentes. "En la porcelana es más difícil que ocurra, ya que su temperatura de cocción supera los 1.300 grados, por lo que los cambios de temperatura de los alimentos no les suele afectar. En general, se pueden seguir usando sin mayor problema, siendo sólo un problema estético", explica la experta en el cuidado del hogar.

Pero si quieres solucionarlo o te apetece recuperar la vajilla de tu abuela "sólo tienes que sumergirlo en agua caliente (60°) y percarbonato. Déjalo actuar al menos un día entero, y si es necesario repite. No cierra las grietas, pero las aclara disimulando casi por completo el efecto del craquelado. Siempre es bueno hacer una prueba en un solo plato. No todas las vajillas son iguales!!", advierte Pérez.

"La proporción que yo uso, son dos cucharadas de percarbonato por cada litro de agua, pero no es necesario que sea exacto", añade la experta.