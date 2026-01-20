Olvídate de los arañazos en el parquet gracias a este producto que tienes en tu cocina: se puede utilizar en todo tipo de madera con resultados increíbles
Revisa antes si el arañazo es muy profundo, podría empeorar el resultado
F. L.
Tener en casa un bonito y acogedor suelo de madera debe ir acompañado de unos cuidados específicos si quieres conservarlo en perfecto estado y que luzca brillante y liso a diario.
Lejos de lo que muchos puedan pensar, su mantenimiento no requiere de tratamientos complejos. Basta con conocer qué tipo de madera tenermos en casa y adaptarnos al cuidado que requiere.
Pero si a pesar de ello tener tu suelo perfecto se te sigue resistiendo, Begoña Pérez, "La ordenatriz", te trae el truco definitivo para cuidar de todo tipo de maderas que tengas en tu hogar.
"El truco de toda la vida es pasar una nuez por los arañazos de la madera, pero con aceite es más fácil y rápido!! Utilizo siempre aceite de girasol para que no tenga color (si hiciera falta oscurecer, puedes probar a hacer una mezcla de aceite y vinagre de vino tinto). Un trapo de algodón -o incluso un papel de cocina- y frotar en círculos para distribuir muy bien esa grasa sobre la madera a tratar. Dejar secar bien sin pisar. No empapéis, son dos gotitas de aceite!!2, recalca la experta.
La ventaja del truco de "La ordenatriz" es que "se puede utilizar en todas las maderas, no sólo el parquet: puertas, mesas, armarios, etc, pero cuidado si el arañazo es muy profundo, porque en vez de “arreglar” podemos hacer más visible la zona estropeada, especialmente si el interior no es madera natural".
Pero si hay un paso importante ese es hacer una prueba primero en sitio no visible! ya que no todas las maderas y barnices están en el mismo estado.
