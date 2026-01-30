Despídete de las manchas en tus bolsos y zapatos de ante: el truco definitivo para recuperar su estado original

Ante, antelina, o en ocasiones llamada piel vuelta o serraje. El ante, un tipo de cuero suave, flexible que se obtiene de la parte interna de la piel de ciertos animales, principalmente de vacas, cerdos y cabras, puede estar presente en diferentes prendas como cazadoras, bolsos, zapatos o piezas de marroquinería.

Pero en ocasiones, conservar estas piezas en un estado optimo no es tarea fácil ya que no son sumergibles en agua y requieren de una serie de cuidados para resistir en el tiempo. Para mantener estas prendas en buenas condiciones, Begoña Pérez, "La ordenatriz", ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo con útiles consejos con la laca o el hielo como protagonistas para eliminar, entre otras cosas, esas desagradables manchas que pueden acabar apareciendo en estos tejidos.

"Para echar la laca, acércate todo lo que puedas y rocía muy cerca de la transferencia de color. En ante puedes usar también hielo, es más inocuo, y con mucha paciencia sale genial. Vete secando y absorbiendo con un trapo viejo o papel de cocina. También puedes usar un estropajo verde seco y limpio, pero sólo para trasferencias de color muy leves", explica la experta en el cuidado del hogar.

"Si el ante queda duro después de aplicar laca y agua, cepilla con un cepillo de zapatos limpio con energía", añade Pérez.

En piel suele costar más, y por eso "digo que hay que repetir, pero no dejes secar la laca. Ten en cuenta que la laca actúa como un disolvente y podría comerse algo del color original del cuero. En la mayoría de los casos puedes recuperarlo con un buen betún, pero puedes hacer una muestra en sitio poco visible", indica la experta.

"Yo no sé qué ocurre últimamente con los tintes de las prendas, pero manchan mucho más, incluso hasta las manos aparecen manchadas de colores oscuros", señala Pérez.