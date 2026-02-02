Estas cuidando mal tus sábanas y no lo sabes: los consejos que debes tener en cuenta para que duren años en perfecto estado

La sensación de estrenar sábanas nuevas, limpias y gustosas es siempre un pequeño placer. Tras una agotadora jornada, meterse en la cama y dejarse mimar siempre sienta bien, pero, muchas veces no cuidamos nuestras sábanas correctamente y esto puede hacer que acaben perdiendo su delicado tacto, su color y su densidad.

Si quieres que estas aguanten perfectas durante más años, Bego Pérez, alias "La ordenatriz", te trae los trucos definitivos para que tus sábanas conserven todas sus bondades durante más tiempo.

"Cuando hago las camas con sábanas limpias, siempre viene a mi memoria las noches en que dormía en casa de mis abuelos -o cuando te metes en la cama de un buen hotel- Y es que encontrar sábanas con un buen algodón es difícil y además un gasto importante, pero qué gusto da dormir en ellas", explica la experta en cuidado del hogar.

"Te dejo aquí cómo cuido mis sábanas, ya sean de algodón percal o bien de mezcla (para los niños, es mejor usar estas últimas, ya que además de económicas, hay que lavar más por los escapes nocturnos)", añade.

"La mayoría de los detergentes habituales para ropa blanca incorporan enzimas de olor y blanqueantes ópticos, por lo que no recomiendo añadir otros productos. En mi opinión, los suavizantes en general apelmazan las fibras, y además en casa somos dermatíticos, así que no suelo usarlo. Se puede sustituir por vinagre, pero tampoco es necesario usarlo todas las semanas", recuerda Pérez.

"No añadas otros productos, -percarbonato, bicarbonato, etc.- salvo que realmente lo necesites para un tratamiento específico", recuerda.

"En el caso de vómitos, escapes, etc lo primero es retirar los restos sólidos con agua. Después añade en la zona un poco de bicarbonato y agua oxigenada, deja actuar 30 minutos y a la lavadora".

"Si las sábanas tienen zonas amarillas por sudor, haz una pasta con agua caliente, percarbonato y jabón en escamas y extiende en la zona afectada. Frota un poco, deja actuar una hora y a lavar. Y si tus sábanas han estado mucho tiempo guardadas y están amarillentas, usa percarbonato (mira por favor el post de blanquear ropa)", señala Begoña Pérez.

"Y si están apelmazadas o han cogido olor (humedad por ejemplo) tienes que añadir medio vaso de bicarbonato en el tambor antes de introducirlas", aconseja la experta en cuidado del hogar.