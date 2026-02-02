Desinfectar la bayeta o la fregona y piedra pómez para quitar el sarro del váter: los trucos de limpieza más eficaces para ahorrar tiempo y dinero

Mantener tu hogar siempre perfecto y llegar bien al final del día puede ser una tarea compleja, más si se trata de conciliar con la vida fuera de casa, trabajo y ocio y si además tienes eres madre o padre de familia.

La tarea se hace más cuesta arriba y aquellos trucos rápidos y eficaces son los que te pueden ayudar a salir airosa de un apuro.

Eliminar el sarro de la taza del váter, tener utensilios como las bayetas o la fregona libre de bacterias o mantener relucientes aquellas partes de mármol blanco puede ser realmente sencillo con unos cuantos trucos de fácil aplicación y que harán que todas las estancias de tu hogar resistan los envites del día a día.

Elena Orozco, "elemor_en casa" en redes sociales, comparte a través de su perfil de Instagram unos sencillos consejos para que tu casa esté siempre perfecta.

Bayeta libre de malos olores

Las bayetas son una de las aliadas imprescindibles en la limpieza del hogar pero también pueden albergar gran cantidad de bacterias. La solución es "cuando acabes de utilizar tu bayeta rocíala con desinfectante déjalo actuar enjuaga y déjalo que seque evitando malos olores", explica Elena.

Sarro en el váter.

La piedra pómez es uno de esos utensilios archiconocidos pero cuyos múltiples usos muchas veces se nos escapan. ¿Quién diría que cumple una importante misión para eliminar el sarro del váter? "Con una piedra pómez quitarás fácilmente las manchas de sarro del váter", añade Elena Orozco.

Desinfectar la fregona

"Tras utilizar la fregona lo ideal es limpiarla y si la rocías con desinfectante evitarás que genere malos olores", indica la experta en cuidado del hogar sobre este habitual en el cuidado del hogar.

Manchas en mármol blanco

El mármol blanco puede decorar cualquier estancia de tu casa pero mantenerlo a veces es más que complicado. Sin embargo, el famoso "Pink stuff" o pasta rosa es uno de los productos que mejor funcionan. "Con la pasta rosa y un cepillo quitarás fácilmente las manchas del mármol blanco", cuenta la experta.

Muebles de cocina siempre a punto

Una de las zonas más conflictivas del hogar, junto con el baño, suele ser la cocina. Los vapores tras cocinas hacen que en los muebles de esta se vaya creando una desagradable capa de grasa que hace que pierdan su brillo, tengan un taco pegajoso e incluso, se tornen amarillos. "Con una bayeta en la mopa limpiarás de forma fácil y rápida los muebles de tu cocina. Con pasta rosa y un estropajo quitarás las manchas de los muebles blancos", revela Elena.

Todos estos son trucos fáciles y económicos que pueden ayudar a que cuidar de tu hogar sea una tarea más asumible en el día a día.