La doble limpieza da el salto del skincare a las brochas de maquillaje: el truco definitivo para mantenerlas siempre perfectas si tienes poco tiempo

Uno de los retos de todo fan del maquillaje es mantener siempre en perfecto estado las brochas y pinceles. Esos instrumentos imprescindibles para crear looks de ensueño pero, que tras cada uso quedan impregnadas en base, corrector, sombras o labiales.

Uno de los momentos más desagradecidos es cuando toca echarlas a lavar para que estén de nuevo disponibles y perfectas para volver a utilizarse. Y es que conviene mantenerlas siempre limpias e higienizadas para evitar que proliferen todo tidpo de microorganismos, responsables de muchos problemas dermatológicos.

Si eres de los que no sabe por dónde empezar, Begoña Pérez, "La ordenatriz", te trae la rutina definitiva para que tus brochas estén siempre limpias y tu piel siempre a punto. El punto de partida es la famosa "doble limpieza", que pasa del skincare al cuidado de las brochas de maquillaje.

"Muchas veces limpiamos sólo las brochas con jabón, y otras muchas sólo con alcohol, pero lo perfecto es hacer la doble limpieza!! Primero con jabón , el de manos, en gel o en pastilla, normalmente tiene ph neutro, y es lo adecuado para la brocha y para nuestra piel", cuenta la experta en el cuidado del hogar.

"Evita -en la medida de lo posible- que llegue al pegamento de unión de las cerdas con el mango. Para eso, procura que la brocha siempre esté en vertical con los pelos hacia abajo y no eches agua directamente a la base de la misma. Alargarás la vida de la brocha si lo haces de esa manera", recuerda la experta.

Truco de maquillador

"Y, para terminar, echa alcohol isopropilico (este dato es de maquillador total!) ya sabes que evapora rápidamente, y que desinfecta. Su acción contra la grasa es maravillosa, y nos deja las brochas perfectas. Lo puedes encontrar en cualquier ferretería", señala Pérez.

Y si tu problema es que no te da la vida y tienes poco tiempo, "usa solo este segundo paso, y a lo mejor no quedan tan blanquitas, pero suficientemente limpias y desinfectadas. Aquí la higiene es muy importante", recalca la experta.