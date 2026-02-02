Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles
A pesar de que se trata de combinaciones que suelen encajar bien con casi cualquier tipo de suelo, conviene que hagas antes una prueba en un lugar poco visible
F. L.
Mantener las juntas de los azulejos relucientes no suele ser una tarea muy agradecida. Rápidamente, los espacios entre baldosas acaban ennegreciéndose y perdiendo parte de su brillo. Sin embargo, existen infinitos trucos para que las juntas recuperen su lustre original. Lo único que hay que tener en cuenta es el material de este para ahorrarnos malos resultados.
Begoña Pérez, alias "La Ordenatriz", te descubre dos trucos perfectos para que las juntas de los azulejos vuelvan a estar relucientes.
"No usar vinagre en suelos de mármol o piedra natural. El ácido se “comería” el brillo del suelo. (Probad en una esquinita que no se vea primero!)", empieza recomendando Pérez, quien mezcla bicarbonato y vinagre como uno de los principales remedios para recuperar esta parte de las baldosas.
El segundo consejo de la experta en cuidado del hogar es la conocida como "fórmula mágica", una mezcla de la propia Begoña Pérez que "es válida para cualquier baldosa cerámica y se puede usar vinagre alimentario de color claro (manzana, vino, etc.) o vinagre de limpieza. Pero también he de deciros que la fórmula mágica puede dejar marcas en porcelánico, así que haces siempre prueba en zona no visible", recalca.
"Cuando no están tan sucias como estas es suficiente con la fórmula mágica y una fregona. Pero cuidado, porque muchos productos tipo quita cementos se comen la lechada y dejan agujeros. Con estos dos sistemas respetas el color de la lechada, pero haz una prueba antes, porque depende del tipo de tinte que hayan echado a la lechada", añade Pérez.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí