Si las juntas de los azulejos se te resisten, con estos dos ingredientes estarán siempre como nuevas: respeta el color con resultados increíbles

Mantener las juntas de los azulejos relucientes no suele ser una tarea muy agradecida. Rápidamente, los espacios entre baldosas acaban ennegreciéndose y perdiendo parte de su brillo. Sin embargo, existen infinitos trucos para que las juntas recuperen su lustre original. Lo único que hay que tener en cuenta es el material de este para ahorrarnos malos resultados.

Begoña Pérez, alias "La Ordenatriz", te descubre dos trucos perfectos para que las juntas de los azulejos vuelvan a estar relucientes.

"No usar vinagre en suelos de mármol o piedra natural. El ácido se “comería” el brillo del suelo. (Probad en una esquinita que no se vea primero!)", empieza recomendando Pérez, quien mezcla bicarbonato y vinagre como uno de los principales remedios para recuperar esta parte de las baldosas.

El segundo consejo de la experta en cuidado del hogar es la conocida como "fórmula mágica", una mezcla de la propia Begoña Pérez que "es válida para cualquier baldosa cerámica y se puede usar vinagre alimentario de color claro (manzana, vino, etc.) o vinagre de limpieza. Pero también he de deciros que la fórmula mágica puede dejar marcas en porcelánico, así que haces siempre prueba en zona no visible", recalca.

"Cuando no están tan sucias como estas es suficiente con la fórmula mágica y una fregona. Pero cuidado, porque muchos productos tipo quita cementos se comen la lechada y dejan agujeros. Con estos dos sistemas respetas el color de la lechada, pero haz una prueba antes, porque depende del tipo de tinte que hayan echado a la lechada", añade Pérez.