Adiós a la grasa en la campana extractora: el truco con increíbles resultados que recomiendan los expertos

Si esta parte de la cocina se te resiste, con este sencillo consejo te olvidarás de limpiar sin parar

Adiós a la grasa en la campana extractora: el truco con increíbles resultados que recomiendan los expertos

Adiós a la grasa en la campana extractora: el truco con increíbles resultados que recomiendan los expertos

F. L.

La campana extractora es de esas enemigas de todo amante de la cocina. Su mantenimiento a veces puede resultar complejo ya que es una de las zonas que más grasa acumula tras una larga jornada entre fogones.

A pesar de que a priori pueda resultar engorroso su mantenimiento, se trata de un elemento esencial para cualquier hogar. Proporciona beneficios tanto funcionales como estéticos al eliminar los olores, el humo, la grasa y el vapor generados durante la cocción. Además de mantener un ambiente limpio y fresco en la cocina, también contribuye a mejorar la calidad del aire en el hogar y prevenir daños en los muebles y electrodomésticos de la cocina.

Pero si quieres que además de práctica se mantenga siempre limpia, Alicia Martínez comparte en su perfil de TikTok un truco tan sencillo como eficaz para que esté siempre impoluta.

El truco definitivo

"En tan solo unos segundos te enseño cómo limpiar a fondo la campana. En una olla grande o 2 pequeñas pondremos durante 75 minutos a hervir una taza de bicarbonato y 2º jugo de limón".

"Enciende el extractor, quita los filtro si deja que el vapor haga su magia. Pasado ese tiempo se habrá despegado casi toda la grasa y es el turno de echar nuestro desengrasante favorito", explica.

"No te olvides de darle con papel de cocina por dentro de la campana y notarás que con esta técnica se despegará la grasa con mucha facilidad", cuenta Martínez.

"Para limpiar los filtros me gusta usar el truco de la pastilla de lavavajillas con agua muy caliente, la dejaríamos actuar con agua muy caliente durante 30 minutos y aclaramos con jabón".

Así que no subestimes la importancia de una campana extractora de cocina en tu hogar. Además de brindar funcionalidad y beneficios para la salud, también agrega un toque de estilo y elegancia a tu cocina. Disfruta de una cocina limpia, fresca y sin olores desagradables con una campana extractora adecuada.

