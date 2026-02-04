Adiós al pelo de tu mascota en la ropa o cómo dejar tu baño reluciente sin esfuerzo: los trucos infalibles para que tu casa esté perfecta

Mantener tu hogar siempre perfecto y llegar bien al final del día puede ser una tarea compleja, más si se trata de conciliar con la vida fuera de casa, trabajo y ocio y si además tienes eres madre o padre de familia.

La tarea se hace más cuesta arriba y aquellos trucos rápidos y eficaces son los que te pueden ayudar a salir airosa de un apuro.

Aquellos que por ejemplo, tengan mascota, a veces se las ven y desean para que los pelos de perros o gatos no se peguen a la ropa, sofás y demás textiles. Retirar la grasa o suciedad del microondas también es otro punto débil de nuestra cocina. Pero te sorprendería saber lo que un poco de limón puede hacer por este electrodoméstico.

Alicia Martínez, conocida en Tik Tok como aly_deco_home, ha compartido en su perfil en esta red social una serie de trucos fáciles para que tener tu casa siempre a punto no se convierta en una tarea imposible.

Hogar limpio con cero esfuerzos

"Sabías que si mezclas bicarbonato, jabón, lavaplatos, ¿agua oxigenada y agua normal a partes iguales? ¿Lo agitamos? Tendrás 1 potente limpia baños que te VA a encantar. Y si pones aceite de bebé en tu frigorífico dejará el acero inoxidable con más brillo que nunca. Y con el truco de la esponja trozos en la lavadora, dile adiós a los pelos de tu mascota y que si pones 1 bolsa en tu escoba vas a conseguir recogerlo todo mucho más fácil sin necesidad de tener que sacar los pelos de la escoba. Y que con 2º limón en agua 2 minutos a máxima potencia en tu microondas quedará superlimpio", son en resumen algunos de los consejos que Alicia Martínez recomienda en su perfil de TikTok.

Limpiador potente

Si quieres dejar tu baño impoluto, nada como un limpiador potente para acabar con todo tipo de suciedad. Mezcla a partes iguales bicarbonato, jabón, lavaplatos, agua oxigenada y agua convencional. Agita bien y conseguirás un potente limpiador para baños que lo dejará todo reluciente.

Acero inoxidable siempre reluciente

Aplica un poco de aceite de bebé en el acero inoxidable de tu frigorífico y sorpréndete con el brillo que adquiere.

Adiós al pelo de las mascotas en tu ropa

¿Tienes mascotas y te molesta el pelo en la ropa? Coloca trozos de esponja en la lavadora y dile adiós a los pelos incrustados. Además, si pones una bolsa en tu escoba, recogerá todo más fácilmente sin que los pelos se queden pegados.

Microondas siempre a punto

Para limpiar el microondas, pon medio limón en un recipiente con agua y caliéntalo dos minutos a máxima potencia. Quedará superlimpio y con un aroma fresco.