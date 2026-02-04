Limón en el lavavajillas: el truco definitivo para que tus platos y cubiertos salgan relucientes
Es uno de los cítricos más socorridos en el cuidado de varias estancias del hogar como cocina o baños
F. L.
El limón es una de esas frutas que muchos tienen como una especie de multiusos del hogar. Lo mismo sirve para reblandecer la grasa de la campana extractora o microondas, que para deodorizar la nevera. Sus aplicaciones la verdad es que son infinitas así que a continuación te traemos algunos de los tips más útiles con el limón como protagonista.
En este caso, ha sido Alicia Martínez, aly_deco_home, en TikTok, la que ha subido a su cuenta en esta red social cuatro consejos para limpiar tu hogar y en los que el papel de esta fruta es determinante.
Ideal para vitrocerámicas
Usa 1/2 limón y bicarbonato es una mezcla muy potente para eliminar las manchas y la grasa que deja la comida.
El aliado del fregadero
Combinar bicarbonato y 1/2 limón quita el óxido, la cal y desoloriza el fregadero de acero inoxidable, limpiando y "refrescando nuestro fregadero, yo le añado jabón lavaplatos", cuenta la experta en cuidado del hogar.
Resultados brillantes en el lavavajillas
"Pongo 1/2 limón en el soporte de los cubiertos, el ácido del limón hace que brillen", revela Martínez.
Tablas de madera en perfecto estado
Bicarbonato, más sal, más jabón lavaplatos. "Una vez aclarada la tabla puedes poner aceite de oliva para hidrata la madera".
Microondas siempre limpio
"Utiliza 1/2 limón y agua durante 2 minutos a máxima potencia, termina aclarando con una bayeta y vinagre".
